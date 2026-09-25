Nous publions ci-dessous le droit de réponse de Jean-Pierre Grondin (Église Abouna, AERA) à la suite de la publication de notre article "Rassemblement "Église Abouna, AERA" : le diocèse met en garde les fidèles" (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans votre article relayant la mise en garde "Rassemblement "Église Abouna, AERA" : le diocèse met en garde les fidèles (Diocèse de La Réunion, 4 septembre 2026), qui évoque des "dérapages" liés à "l'Église ABOUNA ou AERA" et reproduit une déclaration de 2018 mettant en cause "les manipulations de Jean-Pierre Grondin" et l'assimilant à une "secte".

L'Église Abouna-AERA (association A.E.R.A.), que je représente, est une Église chrétienne évangélique indépendante, régulièrement déclarée depuis 2010, qui réunit aujourd'hui environ 400 fidèles.

Elle n'appartient pas à la confession catholique et ne relève d'aucune autorité canonique du diocèse de La Réunion.

Nous le précisons sans esprit de confrontation : nous respectons la mission de l'évêque auprès de ses fidèles catholiques, et c'est dans ce même esprit de respect mutuel que nous souhaitons qu'elle ne soit pas présentée comme s'étendant à une communauté qui lui est extérieure.

Sur le fond, l'association A.E.R.A. n'a jamais été inquiétée par la justice, de quelque façon que ce soit, et n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte enregistrée à son encontre ; aucune procédure judiciaire ni décision administrative n'établit l'existence d'une manipulation ou d'une dérive sectaire de sa part.

Une mise en garde pastorale, aussi respectable soit-elle dans son intention, ne saurait être présentée comme l'équivalent d'un fait judiciairement établi.

Nous demandons que ces éléments soient portés à la connaissance de vos lecteurs, dans le même esprit de vérité que celui que voté rédaction revendique légitimement.

Jean-Pierre Grondin

Président de l'association A.E.R.A.

(Église Abouna-AERA).