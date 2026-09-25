Saint-Denis : des Tables gourmandes dans le centre-ville

Ce samedi 26 septembre 2026, les Tables Gourmandes donnent rendez-vous aux Dionysien.nes et aux visiteurs dans le centre-ville de Saint-Denis. De 11h à 14h, place à un véritable voyage culinaire : les Balades Gourmandes permettront de rencontrer des chefs et de profiter de dégustations gratuites. (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ensuit, de 17h à 23h, la rue Pasteur accueillera de Grandes Tables Partagées, des plats imaginés pour l’occasion et des animations musicales.

Cette journée marque le temps fort de la troisième édition des Tables Gourmandes du Nord. Pour rappel, jusqu’au 27 septembre, plus de 70 restaurants partenaires de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne proposent également des menus découverte et des offres spéciales.

• Samedi 26 septembre

• Centre-ville de Saint-Denis

• Dès 11h pour les balades Gourmandes, à partir de 17h, pour les Grandes Tables Partagées (Rue Pasteur)

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