L'Autorité de la concurrence a autorisé le rapprochement stratégique entre Caillé grande distribution et Make distribution à La Réunion

Deux acteurs économiques de référence de l’île de La Réunion, Caillé Grande Distribution et Make Distribution, avaient annoncé le 16 janvier 2026 étudier le rapprochement stratégique de leur activité de grande distribution à La Réunion. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Caillé Grande Distribution (Groupe Caillé) d’une part, exploite 50 supermarchés sous l’enseigne Leader Price, et la société Make Distribution (codétenue indirectement par le groupe mauricien IBL et le groupe Réunionnais SAB), exploite quant à elle 4 hypermarchés sous l’enseigne Run Market, d’autre part.

Les deux parties avaient alors saisi l’ Autorité de la Concurrence d’une notification afin d’être autorisées à pouvoir envisager la réalisation de ce rapprochement.

Le 31 juillet 2026, l’Autorité de la Concurrence a informé qu’elle considérait « que l’opération ne porterait pas d’atteinte à la concurrence dans l’ensemble des zones de chalandise concernées par les magasins cibles, compte tenu de parts de marché cumulées des parties relativement limitées et de la présence suffisante de concurrents crédibles. »

L’ Autorité a par ailleurs estimé que « des engagements étaient nécessaires pour garantir les conditions d’approvisionnement des concurrents distributeurs des parties en produits du groupe Coca-Cola. »

L’aval de l’ Autorité sur ce projet constituait une des conditions essentielles au rapprochement envisagé, lequel, s’il aboutit, donnera naissance à une nouvelle entité regroupant Caillé Grande Distribution et Make Distribution à La Réunion.

Les parties poursuivent donc désormais leurs travaux en vue de la réalisation de cette opération dont l’objectif est de créer un opérateur local robuste, capable de se développer dans un environnement ultra-concurrentiel, ce qui bénéficiera directement aux clients et à l’ensemble des collaborateurs : prix compétitifs, modernisation des points de vente, développement des compétences et débouchés pour les métiers de la grande distribution.

« Nous nous réjouissons de pouvoir franchir cette nouvelle étape de ce projet. Il s’appuie sur la complémentarité de deux entreprises qui partagent une connaissance approfondie du marché réunionnais et une même volonté de mieux servir leurs clients », déclarent Régis Durieux, président de Make Distribution et Olivier Mercier, directeur général de Caillé Grande Distribution ».

Fort de cet aval de l’ Autorité, les parties peuvent désormais enclencher la seconde phase de leurs travaux d’étude sur la faisabilité de cette opération tout en favorisant le dialogue avec les partenaires sociaux.

Elles ne manqueront pas d’informer leurs collaborateurs, leurs fournisseurs et leurs clients sur les résultats de leurs travaux lorsqu’ils auront abouti, ce qui nécessitera encore plusieurs semaines.