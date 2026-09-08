L’Histoire oblige nos consciences à la défense des droits des femmes et de la démocratie

La victoire de l’extrême droite, une première depuis la seconde guerre mondiale en Saxe-Anhalt allemande est un signal d’alarme pour toute l’Europe.

L’UFR n’oublie pas les heures sombres où Adolf Hitler et le nazisme ont conduit l’extrême droite au pouvoir, avec le racisme, l’eugénisme, l’antisémitisme, la persécution, la destruction de la démocratie, l’holocauste, la guerre mondiale

Nous n’oublions pas non plus que cette idéologie limitait l’autonomie des femmes et faisait de leur corps un instrument au service d’une politique de supériorité raciale et nataliste. ￼

L’UFR appelle au sursaut de conscience. En Allemagne comme en France, la banalisation des discours de haine, du rejet de l’autre, du nationalisme et de l’exclusion doit nous alerter.

Face à la montée de l’extrême droite et du RN, l’UFR choisit la vigilance, l’égalité, les libertés et la démocratie.

L’Histoire ne doit pas se répéter.

L’Union des Femmes réunionnaises.