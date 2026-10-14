La Fédération CGTR Commerce, Distribution et Services soutient les lycéennes et lycéens mobilisés

La Fédération CGTR Commerce Distribution & Services exprime son plein soutien et sa solidarité envers les lycéennes et lycéens de La Réunion mobilisés pour défendre leurs revendications et leur avenir. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La jeunesse réunionnaise doit pouvoir faire entendre sa voix, être écoutée et respectée. Ses préoccupations ne peuvent être ignorées ni minimisées.

La Fédération CGTR Commerce Distribution et Services interpelle fermement les autorités compétentes, notamment le Rectorat et les représentants de l'État, et exige qu'ils prennent pleinement leurs responsabilités face aux revendications exprimées par les lycéens.

Il ne suffit plus d'écouter ou de promettre. Des réponses concrètes, des engagements fermes et des mesures immédiates sont attendus. Les autorités doivent engager un véritable dialogue avec les lycéens et apporter des solutions à la hauteur de leurs attentes.

La Fédération CGTR Commerce Distribution et Services appelle les autorités à passer sans délai des paroles aux actes. La jeunesse réunionnaise mérite des réponses, pas des promesses sans lendemain !

La Fédération réaffirme sa solidarité envers la jeunesse réunionnaise mobilisée et reste attentive à ses préoccupations, dans le respect de son autonomie et de ses initiatives. Notre Fédération demeure à son écoute et disponible si le besoin s'en fait ressentir.

Notre Fédération restera vigilante quant aux suites apportées aux revendications des lycéens et à la prise en compte effective de leurs attentes.

La jeunesse réunionnaise doit être entendue !

Solidarité avec les lycéens en lutte !

Georges Caro

Pour la Fédération Commerce Distribution & Services CGTR