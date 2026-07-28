La solidarité face aux incendies

Il est des épreuves qui révèlent les faiblesses d'une nation. Et il en est d'autres qui en dévoilent la grandeur. Aujourd'hui, les incendies frappent notre territoire avec une violence inédite. De la Gironde aux Landes, du Var à la forêt de Fontainebleau, en passant par la Drôme et la Corse, les flammes détruisent des paysages façonnés depuis des siècles, emportent des habitations, bouleversent des familles et menacent notre patrimoine (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le bilan est terrible. Depuis le début de l'année, près de 100 000 hectares sont déjà partis en fumée, un record historique. Près de 200 000 personnes ont dû être évacuées, parfois en pleine nuit, abandonnant leur foyer avec l'espoir de le retrouver intact.

Face à cette tragédie, une seule certitude demeure : la France ne cède pas.

Quand les flammes avancent, des milliers de femmes et d'hommes avancent aussi. Les sapeurs-pompiers, les militaires, les personnels de la Sécurité civile, les forestiers, les agriculteurs, les élus locaux, des associations et les bénévoles... Tous répondent présents. Tous servent une cause plus grande qu'eux-mêmes : la protection de la vie, de notre terre et de la République.

Voilà le véritable visage de la France. Une nation qui, dans les heures les plus sombres, choisit toujours le courage plutôt que la résignation, l'action plutôt que l'abandon, la fraternité plutôt que l'indifférence.

Nous retrouvons ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes : un peuple capable de s'unir lorsque l'essentiel est menacé. Dans ces instants, les différences s'effacent. Il n'y a plus que des femmes et des hommes debout, unis par une même volonté : protéger notre bien commun.

Et cette solidarité dépasse largement les frontières de l'Hexagone. De nombreux pays européens ont envoyé leurs pompiers, leurs avions, leurs hélicoptères et leurs équipes spécialisées pour combattre les flammes à nos côtés. Ils démontrent que, lorsque l'urgence frappe, l'Europe sait être une force de protection, une communauté de destin et de solidarité. Cette solidarité unit également tous les territoires de la République.

Les Outre-mer sont pleinement engagés dans cet élan national. La Réunion, terre de courage et de solidarité, l'a déjà démontré par le passé en mettant à disposition des sapeurs-pompiers et des spécialistes des feux de forêt pour renforcer les dispositifs nationaux. Aujourd'hui encore, elle est prête, si la Nation l'appelle, à envoyer ses femmes et ses hommes au service de la France. Car il n'existe pas une france d'un côté et des Outre-mer de l'autre. Il n'existe qu'une seule République, une seule Nation, un seul peuple lorsque l'essentiel est en jeu.

À celles et ceux qui affrontent les flammes, nous devons plus que des applaudissements. Nous leur devons notre respect, notre reconnaissance et notre détermination à mieux protéger nos forêts, notre environnement et les générations futures.

Les incendies laisseront des cicatrices sur nos terres. Mais ils laisseront aussi une autre trace : celle d'un peuple qui, face à l'adversité, a refusé de plier.

Car une forêt peut renaître de ses cendres. Et une nation unie ne brûle jamais.

Vive la solidarité.

Vive la République.

Et vive la France.