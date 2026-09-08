Quand le "Plus jamais ça vacille", toute l'Europe doit réagir

La Fédération Réunionnaise du Parti socialiste exprime sa vive inquiétude après le score historique de l’AfD en Saxe-Anhalt, avec 43,8 % des suffrages, plaçant l’extrême droite très largement en tête du scrutin régional. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En Allemagne, un tel résultat résonne avec une force particulière. Depuis 1945, la reconstruction démocratique du pays repose sur une exigence fondamentale : "Plus jamais ça". Plus jamais le nationalisme exacerbé, la désignation de l’autre comme bouc émissaire, ni la banalisation de discours qui fracturent la société.

Aujourd’hui, cette exigence est mise à l’épreuve. Ce qui se passe en Allemagne doit nous alerter bien au-delà de ses frontières. La France n’est pas à l’abri. La Réunion non plus.

Partout, l’extrême droite prospère sur les mêmes colères : vie chère, difficultés à se loger, déclassement, recul des services publics, peur de l’avenir et perte de confiance dans la parole politique. Elle détourne ces inquiétudes vers la peur de l’autre, le repli et la division.

Notre responsabilité de socialistes est donc double : ne jamais banaliser l’extrême droite et ne jamais abandonner les causes justes qui nourrissent sa progression.

À La Réunion, notre histoire faite de métissage, de coexistence des cultures, de solidarité et de fraternité constitue une force. Mais défendre ces valeurs suppose aussi de répondre concrètement aux urgences du quotidien : vie chère, salaires, emploi, logement, retraites, école, santé et services publics.

La réponse à l’extrême droite doit être démocratique, mais aussi profondément sociale.

Le "Plus jamais ça" n’appartient pas au passé. C’est une responsabilité pour chaque génération.

La Fédération de La Réunion du Parti socialiste appelle toutes les forces républicaines, démocratiques, sociales et progressistes à prendre la mesure de cet avertissement et à reconstruire une espérance capable de répondre aux colères sans jamais céder à la haine ni à la division.

Ericka Bareigts

Première secrétaire fédérale

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste