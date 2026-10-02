Lycées : entendre les élèves, protéger les personnels, donner au service public les moyens de fonctionner

Les mobilisations lycéennes qui se développent dans plusieurs académies expriment une exigence essentielle : pouvoir étudier dans des établissements entretenus, sûrs et dotés de moyens suffisants (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les préoccupations exprimées par les élèves rejoignent celles que porte la FSU Territoriale pour les personnels techniques des lycées : entretien et rénovation des bâtiments, effectifs suffisants, remplacement des agents absents, équipements adaptés et conditions de travail respectueuses de la santé de chacune et chacun.

Les conditions d’étude des élèves et les conditions de travail des personnels sont indissociables. L’entretien des locaux, la restauration scolaire, la maintenance et l’accueil reposent chaque jour sur des agents dont le travail doit être reconnu et soutenu. Les sous- effectifs et le manque de moyens fragilisent l’ensemble de la communauté éducative.

La FSU Territoriale soutient les revendications visant à améliorer ces conditions et appelle les pouvoirs publics à apporter des réponses concrètes. Le dialogue doit permettre aux élèves et aux personnels d’être entendus. La gestion des mobilisations doit préserver la sécurité de toutes et tous et respecter les libertés d’expression et de mobilisation.

Nous exprimons notre solidarité envers les personnes blessées ou choquées à l’occasion de ces événements. Chaque situation de violence signalée doit être examinée avec sérieux et faire l’objet des suites appropriées.

La FSU Territoriale demande aux Régions et aux autorités académiques, dans leurs compétences respectives :

● Une concertation rapide, associant les représentants des élèves, les organisations syndicales, les directions d’établissement et les représentants des parents, pour établir les besoins et définir les premières réponses.

● Un état des lieux partagé, établissement par établissement, portant sur les bâtiments, les sanitaires, la restauration, les équipements et les effectifs, avec un calendrier public de traitement des urgences.

● Un plan de recrutement et de remplacement des agents territoriaux, fondé sur les besoins réels et permettant de réduire la surcharge de travail.

● Un programme financé d’entretien et de rénovation, donnant la priorité aux situations présentant un risque pour la santé, la sécurité ou la continuité du service.

● Des mesures immédiates de protection des personnels, avec des consignes claires, un accompagnement des agents exposés et des moyens adaptés pour prévenir les risques.

● Un suivi régulier des engagements, au sein des instances compétentes, afin que les annonces se traduisent par des améliorations vérifiables.

Nous appelons les personnels, les élèves et leurs familles à faire entendre ensemble ces exigences, dans le respect des personnes, par des réunions, des expressions collectives et des mobilisations pacifiques.

Nous invitons les équipes de chaque lycée à faire remonter les difficultés rencontrées et leurs propositions afin de construire des revendications précises, appuyées sur les réalités du terrain.

La jeunesse a besoin d’actes. Les personnels ont besoin de moyens. Nous demandons aux responsables publics d’ouvrir sans délai le dialogue et de s’engager sur des mesures financées, assorties d’un calendrier.

Pour des lycées dignes, des personnels respectés et un service public d’éducation à la hauteur des besoins !

FSU Territoriale