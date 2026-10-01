À la une de ce vendredi : Joé Bédier, colère lycéenne, fraises locales, messages antisémites attribués à Bardella, Adapéiades et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 2 octobre 2026 : - Municipales à Saint-André : Joé Bédier fait appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État - Manque de professeurs, établissements inadaptés : le rectorat organise un Conseil académique de la vie lycéenne exceptionnel - Fraises rouges et sucrées : à La Réunion, 100% de la production locale profite à la population réunionnaise - Médiapart révèle avoir pu authentifier les messages antisémites attribués à Bardella - Le Tampon : les Adapéiades, une matinée sportive et solidaire - La pa Météo France i di, sé zot i di – du soleil le matin, de la pluie l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

La nouvelle est tombée ce jeudi 1er octobre 2026, l’élection municipale de Joé Bédier à Saint-André a été annulée par le tribunal administratif et ses comptes de campagne ne sont pas validés. Face à cette décision, Joé Bédier et son avocat annoncent faire appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État. C'est Laurent Virapoullé qui s’est empressé de faire fuiter sur les réseaux sociaux la décision du Tribunal administratif, se mettant ensuite en scène en vidéo : "C'est une grande victoire que je voulais vous partager en avant-première".

Parti d’Île-de-France, le mouvement de mobilisation et de blocage des lycées s'est étendu à La Réunion depuis ce jeudi 1er octobre 2026. À la base de cette colère, le manque de professeurs, des établissements jugés insalubres, et la dégradation des conditions d’apprentissage. Une "colère légitime" pour les syndicats de La Réunion.

À La Réunion, la fraise a su faire sa place dans l'agriculture réunionnaise avec une production annuelle de près de 650 tonnes. Commercialisée dans sa totalité dans l'île, la demande de la part des consommateurs et professionnels de la pâtisserie est croissante. Toutefois, la filière doit faire face à de nombreuses contraintes. Forte pression phytosanitaire et dépendance aux plants importés ont limité ces dernières années la production.

Le média d'investigation Mediapart révèle jeudi avoir pu authentifier, via la maison-mère de Facebook Meta et un huissier, les messages antisémites datant de 2013 attribués au président du RN Jordan Bardella, dont ce dernier dément formellement être l'auteur.

L'Adapei La Réunion organise les Adapéiades, une matinée sportive et solidaire, le samedi 3 octobre 2026 au complexe sportif du 14e km au Tampon. Cette matinée sportive et solidaire est gratuite : elle accueille les salariés de l'association, les personnes accompagnées, leurs familles et leurs amis, ainsi que le grand public.

En ce 2 octobre 2026, Matante Rosina voit une journée ensoleillée. Mais en fin de matinée les nuages s'installent vite et quelques averses sont à prévoir dans l'après-midi et surtout dans la nuit. Les températures baissent légèrement.