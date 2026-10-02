Mobilisation lycéenne : respect et dialogue, seules réponses à une colère légitime

Depuis plusieurs jours, des lycéens et des lycéennes se mobilisent devant leurs établissements pour dénoncer le manque de moyens de l'Éducation nationale et leurs conditions dégradées de scolarité. Leur mobilisation est légitime. Elle rejoint ce que les personnels éducatifs vivent au quotidien et que la CFDT dénonce depuis longtemps : des sous-effectifs chez les enseignants et les enseignantes, les personnels de vie scolaire, de santé, de service social et d'accompagnement des élèves en situation de handicap ; des missions trop peu reconnues. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Elle est aussi le résultat de l'absence d'une politique ambitieuse en direction des jeunesses.

Aux abords de plusieurs lycées publics comme privés, ces rassemblements ont gravement dégénéré, souvent du fait d'interventions extérieures.

La CFDT condamne fermement les violences contre les personnes et les dégradations de biens. Elles mettent en danger les élèves et les personnels et couvrent la voix des lycéens qui se sont engagés avec sincérité. Certaines interventions des forces de l'ordre dépassent ce qu'exige le maintien de l'ordre. C'est inacceptable.

Le gouvernement doit agir. Une réponse uniquement sécuritaire ne réglera aucune des difficultés qui ont poussé les élèves à se mobiliser. Elle risque au contraire d'aggraver les tensions.

La CFDT dénonce l'instrumentalisation de ce mouvement par celles et ceux qui poursuivent d'autres objectifs que ceux des lycéens et des lycéennes.

Leur parole ne saurait être confisquée par qui que ce soit. Le dialogue doit s'installer, sans violence. Cela exige respect de la liberté d'expression et de manifestation. C'est pourquoi la CFDT soutient la mobilisation lycéenne du 6 octobre.