Pacte linguistique : je salue la création de l’Institut public du créole réunionnais

Le comité de pilotage et scientifique du Pacte linguistique entre l’État et les collectivités territoriales de La Réunion s’est réuni le 13 octobre 2026 à l’Hôtel de Région. Les partenaires y ont approuvé la reconduction du Pacte pour trois ans et acté la création d’un poste de chef de projet et coordonnateur pour l’Institut public du créole réunionnais, dont le recrutement est prévu pour le début de l’année 2027. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Je tiens à saluer cette initiative et à féliciter l’ensemble des partenaires : l’État, la Région, le Département et le CCEE. Cette création marque une étape concrète pour la langue créole, expression de notre identité plurielle.

La reconnaissance de la langue créole est l’un de mes combats. Je siège, au nom du Département, à la Commission Académique des Langues Régionales (CALCR), et je suis profondément attachée à cette création.

Le créole n’est pas seulement une langue : il est une part essentielle de notre histoire, de notre identité et de notre patrimoine commun.

Il porte la mémoire de notre peuple, nourrit notre expression culturelle et participe pleinement à la richesse de notre société réunionnaise

Je reste pleinement engagée pour que le Département prenne toute sa place dans la mise en œuvre de ce Pacte, avec le soutien de mes collègues du groupe « Une Ambition pour le Département ».

Isabelle ERUDEL

Conseillère départementale de La Réunion – Groupe « Une Ambition pour le Département »