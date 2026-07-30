Pas de rabot pour la LODEOM mais l’urgence d’un projet global

Maintien de la LODEOM dans le PLF 2027 : Les Entrepreneurs - La Réunion (ex CPME) salue une écoute gouvernementale et appelle à co-construire un projet global pour la France océanique (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le syndicat interprofessionnel "Les Entrepreneurs - La Réunion" (ex CPME Réunion) prend acte avec satisfaction des annonces faites par la Ministre de l'Outre-mer, Madame Naïma Moutchou, confirmant la préservation des dispositifs d’exonérations sociales et d’appui aux investissements productifs de la LODEOM dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2027.

En sanctuarisant ces dispositifs d’appui, vitaux à la compétitivité de nos entreprises - tant sur les exonérations de charges sociales que pour l'investissement productif -, le Gouvernement répond à une attente forte des entrepreneurs réunionnais.

Dans un contexte économique instable, marqué par la hausse des coûts, les difficultés de recrutement dans certains secteurs, un nombre croissant d’entreprises en difficulté et l'étroitesse de nos marchés, la stabilité fiscale et sociale est la condition sine qua non pour préserver l'emploi local et maintenir la confiance des acteurs économiques.

De la préservation des acquis à une ambition pluriannuelle

Si "Les Entrepreneurs - La Réunion" se félicite d'avoir été entendu sur l'urgence du moment, elle rappelle fermement que le développement économique de nos territoires ne peut se piloter d'un exercice budgétaire à l'autre sous la menace permanente de coups de rabot.

Pour "Les Entrepreneurs - La Réunion", toute évolution future des cadres d’appui aux entreprises doit impérativement s'inscrire dans le cadre d'un projet global, cohérent et ambitieux pour les Outre-mer, co-construit avec les acteurs du territoire.

- La Boussole stratégique : Une feuille de route déjà prête pour le Gouvernement -

Anticipant ces enjeux, les Entrepreneurs de la France océanique se sont déjà dotés d'un document stratégique de référence : la Boussole stratégique.

Résultat d'un travail collectif approfondi, cette Boussole formule d’ores et déjà 10 propositions majeures articulées autour de priorités claires :

● L'ancrage territorial et la soutenabilité des entreprises ultramarines ;

● La valorisation de nos atouts géostratégiques pour transformer nos Outre-mer en véritables bassins de puissance économique, maritime et écologique au sein de leurs zones océaniques respectives ;

● L'adaptation fine des normes et des politiques publiques aux réalités concrètes du tissu économique local (composé à plus de 90 % de TPE et PME).

- Une main tendue à la Ministre de l'Outre-mer -

La CPME (devenue Les Entrepreneurs) répète sans cesse que les chefs d'entreprise ont besoin de stabilité, de visibilité et de lisibilité pour réussir à investir et à embaucher. Face aux crises politiques et économiques, nous attendons des dirigeants de notre pays qu’ils cessent de changer les règles en permanence.

"Les Entrepreneurs - La Réunion" se tient à la disposition de l'État et de l’ensemble du Gouvernement pour engager sans attendre une concertation approfondie sur la base des travaux de la Boussole stratégique. Parce que la Réunion est une terre d’investissement pour la Nation et en aucun cas un territoire de dépense budgétaire. L’équité républicaine ne consiste pas seulement à compenser les handicaps mais à développer l’économie productive de chaque territoire.

"Préserver la LODEOM pour 2027 était indispensable, mais nous devons maintenant nous donner un cap à long terme. Nos entreprises ne demandent pas l'assistanat, elles demandent de la lisibilité et des outils adaptés pour faire rayonner nos entreprises et La Réunion. La Boussole stratégique trace ce cap : nous sommes prêts à la faire vivre au côté de l'État", déclare Pascal Plante, Président de Les Entrepreneurs - La Réunion.