Pour notre Réunion, retrouvons nos valeurs et notre unité

Pas une semaine, pas un jour ne passe sans que La Réunion soit confrontée à des actes de violence d'une intensité croissante. Une violence qui s'exprime dans la rue, dans les familles et jusque dans nos écoles. L'augmentation des violences, et plus largement des incivilités, est à mon sens la marque d'une perte de repère et de la cohérence de notre société. A tel point que c'est l'équilibre de la société réunionnaise tout entière qui me semble aujourd'hui menacé. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Sans chercher à dramatiser la situation ni entrer dans une logique sensationnaliste, il m'apparaît fondamental de condamner ces violences et, surtout, de ne jamais en venir à les justifier. Bien au contraire, il est plus que jamais nécessaire de porter un regard objectif sur notre situation pour que l'on puisse, collectivement, se poser les bonnes questions.

Quelles sont nos valeurs ? Quels sont les fondements de notre société ? Comment continuer à tendre vers le progrès ?

Ces questions, en tant qu'élu de la République, en tant que Réunionnais, je me les pose chaque jour. Et elles appellent toujours la même réponse : l'éducation. Celle transmise par nos parents et aînés, bien entendu, mais également l'instruction assurée par l'école de la République qui cimente notre société autour de savoirs communs et de valeurs partagées.

L'éducation, à tous les âges de la vie, mène vers une valeur à mes yeux essentielle : le respect. Le respect des autres, notamment dans leurs différences. Le respect de l'autorité, sous toutes ses formes. Le respect des institutions, socle de notre République. Faire des autorités publiques et de leurs représentants un défouloir n'est en rien une vertu. Ceux qui s'y abaissent, notamment sur les réseaux sociaux, auraient tout intérêt à utiliser leur énergie à des fins plus constructives et ambitieuses.

Car si « la critique est aisée, l'art est difficile ». Or, nous sommes aujourd'hui clairement confrontés à une crise des vocations. De moins en moins de nos compatriotes s'engagent concrètement pour défendre des idées et assumer des responsabilités. C'est inquiétant et, à mon sens, directement lié à la dissolution de nos valeurs.

Alors que la période est aux célébrations de fêtes religieuses importantes, rappelons à quel point les valeurs de justice, de transmission et de solidarité sont le socle de notre culture et doivent être au cœur de notre société. C'est donc humblement, mais avec force et conviction, que j'appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à s'engager et agir pour le bien commun en éloignant toutes formes de haine et de violence.

Serge HOAREAU

Maire de Petite Ile

Président de l’Association des Maires de La Réunion

1er Vice-président du Conseil Départemental