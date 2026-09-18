Résistance, Rebellion, Révolution : remplaçons la résignation par ces trois "R"

Pour son budget 2027, ce gouvernement qui reste au pouvoir avec tous ces "arrangements" avec quelques parties, prévoit 54 milliards d’économie sur toujours et encore les mêmes "poireaux"(fonctionnaires, retraités, gel des prestations sociales (APL et RSA), salariés du privé....) (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Nous payons toujours plus, plus chère pour moins de services : éducation, transport, services publics, commerce, sport, santé, hôpital...

Les citoyens sont résignés à la vie chère, à la survie, aux endettements aux baisses de revenus...ils trouvent des solutions pour apprendre à survivre...

Assez ça suffit, il faut absolument contester ce système économique et politique injuste. Le temps de la mobilisation sociale, de la désobéissance civile non violente ou violente est arrivé.

Il faut mettre en place un contre pouvoir économique, faire des actions politiques, s’organiser localement.

Il est grand temps de transformer radicalement l’organisation du pouvoir et de cette société (politique, sociale, économique...)

Améliorons les conditions dans ce système existant depuis trop longtemps, aux services du minorité profiteurs, construisons progressivement une alternative et transformons radicalement ce système...avant "leur guerre" !

Reprendre le pouvoir sur ce qui détermine nos conditions de vie plutôt que de subir !

Hugues Marie-Louise