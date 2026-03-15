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Tribune libre

Saint-Denis : Giovanni Payet a voté

  • Publié le 15 mars 2026 à 15:43
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 15:46
Saint-Denis : Giovanni Payet a voté

Giovanni Payet a voté ce dimanche 15 mars 2026 après midi à La Montagne. Il mène la liste de La Voix Citoyenne pour les élections municipales à Saint-Denis (Photo : DR)

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