Saint-Denis : Giovanni Payet a voté

Giovanni Payet a voté ce dimanche 15 mars 2026 après midi à La Montagne. Il mène la liste de La Voix Citoyenne pour les élections municipales à Saint-Denis (Photo : DR)
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MUNICIPALES 2026 Avec 57.22% de participation à 17 heures à La Réunion, on vote plus qu'en 2020
MUNICIPALES 2026 57.22% de taux de participation à 17 heures à La Réunion
Tribune libre
Giovanni Payet a voté ce dimanche 15 mars 2026 après midi à La Montagne. Il mène la liste de La Voix Citoyenne pour les élections municipales à Saint-Denis (Photo : DR)