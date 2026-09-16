Taxe carbone de l’Union européenne : des avancées encourageantes pour La Réunion qui doivent encore être consolidées !

Le Parlement européen a franchi une étape importante ce mardi 15 septembre en adoptant, à une large majorité de 485 voix, un mandat de négociation ambitieux pour la révision du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l’Union européenne (Photo www.imazpress.com)

Parmi les mesures adoptées figure une dérogation pour les régions ultrapériphériques (RUP) comme La Réunion, reconnues par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), permettant d’exempter de taxe les produits importés exclusivement destinés à la consommation ou à la transformation locale.

J’ai eu l’occasion d’interpeller le gouvernement sur le sujet par la voie d’un courrier au ministre de l’Économie au mois de février ainsi qu’une question orale à l’Assemblée nationale au mois d’avril posée au ministre en charge de l’Europe.

Nous avions également publié une tribune dans Le Monde en juin avec un collectif de parlementaires ultramarins et les eurodéputés socialistes pour rappeler l’importance de prendre en compte les spécificités d’Outre-mer dans le cadre du MACF.

Ce vote au Parlement européen marque donc une victoire politique pour nos territoires et répond à une mobilisation de longue haleine pour faire reconnaître les contraintes structurelles de La Réunion, telles que son éloignement géographique et son insularité.

Cependant, le Conseil de l’Union européenne maintient encore une approche beaucoup plus restrictive, avec des dérogations limitées aux « circonstances exceptionnelles » et un droit de veto de la Commission sous six mois. Cette position n’est pas tenable et menacerait grandement La Réunion en alourdissant le coût des importations nécessaires à notre tissu économique.

Il faut donc maintenir la pression afin que la position adoptée hier par les eurodéputés soit pérennisée lors des discussions à venir entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Les débats en cours à Bruxelles auront des conséquences concrètes sur les Réunionnaises et les Réunionnais et je continuerai à me mobiliser pour les défendre.

Philippe Naillet

Député de La Réunion

1ère circonscription

