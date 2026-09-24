Violences sexistes et sexuelles : le RN blablabla ! mais quand il faut agir, il s’abstient

L’Union des Femmes Réunionnaises salue l’adoption ce jour en commission spéciale de l’Assemblée nationale de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. (Photo AFP)

L’UFR dénonce avec force le positionnement du Rassemblement national, qui a choisi de s’abstenir lors de l’examen de ce texte en commission. Le RN prétend régulièrement faire de la protection des femmes une priorité.

Mais lorsque vient le moment de renforcer concrètement leurs droits et leur protection, il ne vote pas pour. Li lé pa la ek sa !

Alors que ce texte constitue une avancée importante : prévention, protection des victimes, accompagnement, formation des professionnels, protection de l’enfance et réponse judiciaire sont enfin envisagés dans une approche globale qui apporte une réponse à la hauteur de la réalité.

L’UFR appelle les parlementaires à soutenir cette proposition de loi lors de son examen en séance publique à partir du 1er octobre, et demande que son adoption s’accompagne des moyens nécessaires pour protéger effectivement les victimes. Contre les violences faites aux femmes et aux enfants, les actes doivent suivre les discours.

L’Union des Femmes Réunionnaises