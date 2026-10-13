World With Women : à La Réunion, les associations de femmes s'arrêtent… pour se parler

Ce mardi 13 octobre 2026, journée de mobilisation internationale « Le 13 octobre, on s'arrête ! » portée par le mouvement World With Women, trois associations réunionnaises ont répondu présentes : Ex Aequo 974, Femmes de l'Éducation et l'Inner Wheel Club Saint-Denis Vanille. (Photos DR)

Plutôt qu'une marche, elles ont choisi un format fidèle à l'esprit du mouvement, celui de l'échange : une causerie organisée au Mafate Café, où Jean-Charles Bertrand a accueilli les participantes avec une attention et une sensibilité au sujet saluées par toutes.

Le mouvement World With Women rappelle une conviction simple : le monde ne peut plus se passer de la moitié de l'humanité. Ses principes s'articulent autour de cinq axes (la liberté des femmes, leurs droits, un pouvoir équilibré, un futur plus juste et durable, l'intérêt général) et s'inscrivent dans l'Objectif de développement durable n° 5 de l'ONU, l'égalité entre les sexes. Parmi les mesures défendues figurent l'égalité salariale pour un travail de valeur égale, la parité dans les instances de décision, une loi intégrale contre les violences sexuelles et la revalorisation des métiers de l'éducation, du soin et du service.

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Plus diplômées que les hommes (17 % des jeunes femmes de 15 à 24 ans sorties d'études sont diplômées du supérieur, contre 10 % des jeunes hommes), les Réunionnaises restent moins bien payées : chez les cadres, l'écart de salaire atteint 14 %. Elles sont aussi les premières exposées à la pauvreté, qui touche 57 % des mères à la tête d'une famille monoparentale, et aux violences conjugales, plus fréquentes qu'en moyenne nationale (13 victimes enregistrées pour 1 000 femmes de 15 à 64 ans, contre 10).

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Les échanges ont mis en évidence une convergence nette : les problématiques portées au quotidien par chacune des associations présentes rejoignent pleinement les principes de WWW, qu'il s'agisse de la place des femmes dans les responsabilités, de l'égalité des chances dès l'école, de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ou de la lutte contre les stéréotypes.

La causerie a permis de présenter le collectif WWW, son fonctionnement et ses ambitions, puis d'exprimer une volonté partagée : créer un collectif sur le territoire réunionnais, afin de fédérer les associations engagées pour l'égalité et de porter ensemble leurs propositions auprès des responsables politiques.

Les associations organisatrices remercient chaleureusement toutes les femmes qui ont pris le temps d'être présentes, ainsi que Jean-Charles Bertrand et l'équipe du Mafate Café pour la qualité de leur accueil.

Pour Femmes de l'Éducation, Stéphanie Bagnolet

Pour Ex Aequo 974, Claude Trotet

Pour Inner Wheel Saint-Denis Vanille, Maryse Payet