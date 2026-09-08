Étang-Salé : le Théâtre des Sables recherche deux jeunes en Service Civique

À l'Étang-Salé, le Théâtre des Sables lance actuellement un appel à candidatures pour accueillir deux volontaires en Service Civique, dans le cadre de la mission "Les Voix des Sables", dédiée à la médiation culturelle et à la communication. Les volontaires contribueront à la communication et à la valorisation des spectacles et activités du théâtre, ainsi qu’aux actions de médiation culturelle et de rencontre avec les habitants (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette mission offre l’opportunité de découvrir les métiers de la culture, de développer leurs compétences et leur capacité d’initiative, tout en participant activement à la vie culturelle du territoire.

- Le Théâtre des Sables recherche deux jeunes en Service Civique -

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu aimes le spectacle vivant, les réseaux sociaux, la communication et surtout le contact avec les autres ? Tu as envie de faire découvrir le théâtre à de nouveaux publics et de vivre une première expérience dans le secteur culturel ?

Tes missions :

- participer à l’animation des réseaux sociaux et à la création de contenus ;

- contribuer à faire connaître les spectacles, ateliers et activités du Théâtre des Sables ;

- aller à la rencontre des habitants et créer du lien entre le Théâtre et son territoire ;

- participer aux actions de médiation culturelle auprès des différents publics.

L’offre complète et les modalités de candidature sont accessibles sur le site officiel du Service Civique : https://miniurl.be/r-6w3z

Pour toute question concernant les missions :

[email protected]

www.imazpress.com/[email protected]