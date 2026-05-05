L'écrivaine Gaëlle Bélem au Kenya après une tournée littéraire de plusieurs mois en Europe

"Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius" est un livre qui n'a pas fini de faire parler de lui et de La Réunion. Après l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Allemagne où le livre vient d’être traduit, l’autrice Gaëlle Bélem est invitée en Afrique dans le cadre de l’Africa Forward Fest. Depuis le lundi 4 mai 2026 elle multiplie les conférences et débats dans trois villes du Kenya : Nairobi, Kisumu et Mombasa. (Photos : D.R / Gaëlle Bélem)

Le Kenya et la France co-organisent le sommet "Africa Forward" à Nairobi les 11 et 12 mai 2026. Seront présents à cet événement qui se prépare depuis plus d’un an : Emmanuel Macron, William Ruto, le président de la République kényane, et d’autres chefs d’État et de gouvernement africains.

- Conférence : "La Réunion : an African island ?" -

Au Kenya, Gaëlle Bélem animera une conférence intitulée "La Réunion : an African island ?"

Elle explique : "À travers cette question, je présenterai l’histoire, le peuplement & le statut administratif de l’île. J’évoquerai l’origine africaine des esclavisés qui, entre autres, cultivaient le café et la canne dans l’île, les survivances contemporaines du legs africain à travers le maloya, le kabar, les fonnkèr, la sorcellerie, les grandes figures héroïques ou effrayantes de l’île (d’Albius à Sitarane) ainsi qu’à travers notre cuisine. Ensuite, j’évoquerai la spécificité et la complexité de La Réunion en commençant par sa géologie : île d’origine volcanique, île-monde, île métissée, peuplée à la fois d’Afrodescendants, d’Indiens arrivés en nombre du fait de l’engagisme, de Chinois, de "Zarabes", de Yab.

Une occasion dit-elle, pour "mettre au jour les points communs entre les sociétés africaines et l’île tout en évoquant les spécificités de La Réunion, territoire qui a pris le large par rapport au continent, en faisant le choix de rester française. Aujourd’hui, la créolité est un subtil mélange de cette identité française et des multiples legs africain, chinois et indien. J’ai hâte d’en parler en détail"

- La littérature : un dialogue entre les peuples -

Dans ce contexte, les deux pays ont aussi choisi de développer leur relation culturelle.

"Je ne suis pas cheffe d’entreprise. Je m’élève contre toute prédation, tout néo-impérialisme. La "Françafrique" a vécu et ne doit plus jamais être. Si je suis honorée de cette invitation au Kenya, c’est parce qu’elle me permet, à mon échelle, de participer à cette refondation des liens entre la France et l’Afrique de l’Est sur le plan culturel" écrit Gaëlle Bélem.

Elle ajoute : "Par ailleurs, c’est l’occasion rêvée de parler des racines africaines de La Réunion sur ce continent dont une belle partie de la population de l’île et, par extension des Mascareignes, est originaire. La Réunion est peu tournée vers l’Afrique : le faible nombre de liaisons aériennes en témoigne. Elles se limitent à l’Afrique du Sud. Le drame de la déportation des populations esclavisés vers l’île Bourbon est aussi que beaucoup d’afro-descendants ignorent leur origine géographique précise. L’arbre généalogique est incomplet.

"On m’invite en Afrique pour créer des liens culturels et littéraires avec le Kenya qui, à l’instar de Mayotte et de La Réunion, a un littoral qui donne sur l’océan indien".

"J’ai la passion des voyages, des paysages lointains, des visages inconnus. J’ai surtout la passion du dialogue entre les peuples et la littérature rend possible cette discussion dans la plus stricte horizontalité des rapports. Ce voyage est aussi symbolique qu’humaniste."

Son roman consacré à Edmond Albius était sorti aux États-Unis en mai 2025. Il lui a valu le Prix du Roman Métis des Étudiants après avoir été sélectionné en France pour le Prix Renaudot.

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