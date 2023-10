La Nuit de Kal revient (enfin) à la Cité des Arts

Après quatre ans d'absence, le rendez-vous des metalleux de l'île est de retour : la Nuit de Kal reprend ses droits à la Cité des Arts. Prévue comme à son habitude aux alentours de la soirée d'Halloween, l'événement revient pour la première fois depuis la crise Covid-19. Cinq groupes, dont un venu de l'Hexagone, sont attendus au Palaxa ce samedi 28 octobre 2023 à partir de 20 heures (Photo d'illustration)

"C'est notre grand retour, et ça fait du bien de pouvoir refaire cet évémenent dans des conditions normales" se réjouit Fly, organisateur de l'événement. "On a cinq groupes de prévus, donc un peu moins que d'habitude, dont Akiaviel qui arrive de Métropole" ajoute-t-il.



A la programmation pour les groupes locaux : Feed the Ire, Behind our Reflections, The Hill is Burning et Bonescape, tous bien connus de la scène métal de l'île. Trash metal, metalcore, brutal death - trois des très nombreux sous-genres qui existent sur cette scène, c'est une petite sélection mais de qualité qui a été décidée pour ce retour attendu.



Comme à son habitude, l'événement a invité un groupe de l'Hexagone : le choix s'est porté sur Akiavel cette année, ce groupe "dont l'apparition sur la scène française en 2018 n’est pas passée inaperçue grâce à sa musique à la fois mélodique, puissante, rapide et brutale" détaillent les organisateurs.



Après une crise Covid particulièrement compliquée pour toute la scène artistique, et une Convention du tattoo organisée sur les dates habituelles de la Nuit de Kal (où les participants avaient tout de même pu apprécier l'excellent concert de Mass Hysteria), les amateurs de métal peuvent enfin retrouver leur rendez-vous annuel.

- Une scène en essort constant -



Depuis ces quatre dernières années, de nouvelles initiatives ont vu le jour pour offrir une plus grande place aux groupes de metal, comme avec l'organisation des premiers festivals dédiés à ce genre de musique particulier qui a longtemps été méprisé."C'est une bonne chose qu'on commence à comprendre que le metal a toute sa place sur la scène musicale réunionnaise. Mais notre objectif, c'est surtout d'amener ce style plus souvent dans des salles de spectacles, de tirer la scène vers le haut" explique Fly. "On ne sera jamais une musique populaire, mais il faut montrer qu'on est des artistes à part entière."Et l'événement est loin d'être réservé aux seuls amateurs de musique extrême. "C'est une soirée festive, on a souvent des familles qui viennent avec leurs enfants. Comme on organise ça autour d'Halloween, beaucoup viennent déguisés, ça plait beaucoup aux plus jeunes" assure l'organisateur."C'est un truc à vivre au moins une fois, surtout dans une salle de concert avec un vrai show lumière, pour découvrir un style qu'on ne connait pas. L'ambiance est familiale et amicale" dit-il.Créée en 2006, la Nuit de Kal est peu à peu devenue un événement incontournable des fans de rock et de metal dans l'île. Nommé en référence à Grand-Mère Kal, ce personnage légendaire de l’île dont les histoires sont faites pour faire peur aux marmailles, l'événement s'est frayé son chemin depuis les bars jusqu'à arriver au Palaxa en 2014.

La billetterie pour participer à l'événement est toujours ouverte ici.

Line-up :

. Bonescape 20h

· Feed the Ire 21h

· The Hill is burning 22h

· Behind our reflection 23h

· Akiavel 00h

• Informations pratiques

· Samedi 28 octobre 2023 à 20h

· Lieu : Palaxa

· Tarifs : 12€ Adhérent / 14€ Réduit / 17€ Prévente / 20€ Sur place

· 19h : Ouverture des portes / 20h : Début des concerts

