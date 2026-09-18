Kabardock, K, Moca et Léspas : Emily Loizeau en tournée à La Réunion

Au piano solo, Emily Loizeau arrive à La Réunion pour une série de concerts au Kabardock, au K, au Moca et à Léspas. L'artiste se produira dans l'île les jeudi 24, samedi 26, dimanche 27 et mardi 29 septembre prochain. (Photo DR Yann Rabanier)

Vingt ans depuis la sortie de l’Autre Bout du Monde. Vingt ans à écrire des chansons, à chercher la prochaine pièce du puzzle. Vingt ans à prendre des trains et parcourir les routes pour la partager avec son public.

C’est un peu fou tout ça ! "Plus le temps est passé, plus l’image du puzzle a essayé de dire quelque chose du monde, de ce que ses fracas font à mon âme, à nos âmes, à dire ce qui nous lie et donne du sens au fait d’être en vie", confie Emily Loizeau.

Après sa tournée de la Souterraine et la célébration de cet anniversaire au Théatre de la Ville avec son band et ses potes, l'artiste prend la route, toute seule, avec son piano tout nu et un peu ovni pour revisiter quelques titres de ces six albums. "J’ai grande hâte de vivre avec vous cette parenthèse de célébration ! Je nous vois ensemble, joyeux et debout, la tête dans les étoiles. Je sais par avance que mon cœur sera serré d’une douce et joyeuse mélancolie".

- Les dates -

• Jeudi 24 septembre à 19h30 au Kabardock - Plus d'infos

• Samedi 26 septembre au K à St-Leu - Plus d'infos

• Dimanche 27 septembre au Moca à St-Denis - Plus d'infos

• Mardi 29 septembre à Léspas à St-Paul - Plus d'infos