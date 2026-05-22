Nuit des musées : toute une soirée pour (re)découvrir gratuitement le patrimoine réunionnais

La 21ème édition de la nuit européenne des musées, c'est ce samedi 23 mai 2026. Un évènement gratuit ouvert à tous dans plusieurs musées et lieux de l'île qui proposent chacun une programmation unique. Expositions, opéra, animations participatives... seront proposées au public (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
- Le programme des musées départementaux -
Muséum d'histoire naturelle à Saint-Denis
- 17h00
- 19h00 – 23h00
Visite libre de l’exposition permanente « La faune des îles occidentales de l’océan Indien occidental »
- 19h30 – 22h30
- 20h00
Conférence sur l’Astronomie
- 20h30 / 21h30 / 22h30
Musée du sel à Saint-Leu
- 19h15 – 20h00 / 21h30 – 22h15 / 22h30 – 23h15
Visites guidées du Musée et des salines
- 19h30 – 23h00
- 19h00 / 20h00 / 21h00 / 22h00
Atelier créatif : sable et sel en mosaïque. Atelier de 30 mn
- 19h15 – 20h15 / 21h30 – 22h30
- 20h15 à 21h15
Danses traditionnelles de l’Océan indien
Musée Léon-Dierx / Villa Mas musée Léon-Dierx à Saint-Denis
- 19h00 – 24h00
Villa Mas à Saint-Denis
- 19h00 – 24h00
Visite libre de l'exposition temporaire de Hugues Savalli : La figure et le motif
Lazaret à la Possession
- 19h00
18h00 / 21h30
Visites guidées de l’exposition « Quarantaine et Engagisme »
Artothèque à Saint-Pierre
- 16h00
- 17h00
Vernissage de l’exposition « Qu’est-ce que l’art contemporain ? »
- 19h00
- Le programme des musées régionaux -
À cette occasion, la Cité du volcan, le musée Stella Matutina et le musée des Arts Décoratifs de l’océan indien (MADOI), ouvrent gratuitement leurs portes en soirée et proposent des animations variées.
Retrouvez le programme complet ici : Les musées régionaux ouvrent leurs portes pour la 22ème édition de la nuit européenne des musées
- Nocturne au Lac et expérience artistique à Saint-Pierre -
- Le Lieu d’art contemporain de La Réunion ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée culturelle immersive et gratuite, ce samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h.
Au programme : un moment artistique et familial hors du temps.
Lire aussi : Nuit européenne des musées à Saint-Pierre : une soirée culturelle immersive hors du temps
La saga du rhum (Saint-Pierre)
- 19h30 à 21h
- 19h à 22h
"Curiosités musicales et instrumentales , fragments d’une passion et d’une collection".
Siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF à Saint-Pierre)
- 18h à 22h
Visite virtuelle 360° du Marion Dufresne
"Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises”
"Les 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises”
Exposition photos de l'artiste Jace
- 20h à 21h
Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes
Lire aussi : Nuit européenne des musées : découvrir autrement les musées de La Réunion
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