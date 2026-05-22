Nuit des musées : toute une soirée pour (re)découvrir gratuitement le patrimoine réunionnais

La 21ème édition de la nuit européenne des musées, c'est ce samedi 23 mai 2026. Un évènement gratuit ouvert à tous dans plusieurs musées et lieux de l'île qui proposent chacun une programmation unique. Expositions, opéra, animations participatives... seront proposées au public (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

- Le programme des musées départementaux -

Muséum d'histoire naturelle à Saint-Denis

- 17h00



Restitution de « La classe, l’œuvre » avec l’artiste Vanessa Bile-Audouard et la classe de CM2 de l’école « L’ancien théâtre »

- 19h00 – 23h00

Visite libre de l’exposition permanente « La faune des îles occidentales de l’océan Indien occidental »

- 19h30 – 22h30



Observation astronomique « Nuit étoilée : à la découverte du ciel » Levez les yeux et laissez-vous émerveiller par les étoiles, planètes et constellations qui illuminent notre univers.

- 20h00

Conférence sur l’Astronomie

- 20h30 / 21h30 / 22h30



Visite guidée de l’exposition temporaire « Rendez-vous avec Vénus - 1874, Mission astronomique sur l’île Saint-Paul »

Musée du sel à Saint-Leu

- 19h15 – 20h00 / 21h30 – 22h15 / 22h30 – 23h15

Visites guidées du Musée et des salines

- 19h30 – 23h00



Atelier « sel aromatisé »

- 19h00 / 20h00 / 21h00 / 22h00

Atelier créatif : sable et sel en mosaïque. Atelier de 30 mn

- 19h15 – 20h15 / 21h30 – 22h30



Initiation (violon et flûte) et spectacles de musique carnatique du sud de l’Inde

- 20h15 à 21h15

Danses traditionnelles de l’Océan indien

Musée Léon-Dierx / Villa Mas musée Léon-Dierx à Saint-Denis

- 19h00 – 24h00



La classe ; l'œuvre Les élèves de CE2 des classes de l’école de Saline-les-Bains ont collaboré avec l’artiste vidéaste Boris Lallemand. Visite libre du parcours permanent avec les collections du musée allant du XIXe au XXe siècle Exposition temporaire : Adolphe Leroy

Villa Mas à Saint-Denis

- 19h00 – 24h00

Visite libre de l'exposition temporaire de Hugues Savalli : La figure et le motif

Lazaret à la Possession

- 19h00



Représentation de l’opéra pour enfants « Les bagnes d'enfants : de l'Îlet à Guillaume aux Enfants du Levant » de l’association Amadeus

18h00 / 21h30

Visites guidées de l’exposition « Quarantaine et Engagisme »

Artothèque à Saint-Pierre

- 16h00



Atelier de sensibilisation à la peinture autour du thème « case créole » animé par Yannick Peria

- 17h00

Vernissage de l’exposition « Qu’est-ce que l’art contemporain ? »

- 19h00



- Le programme des musées régionaux -

Performance de l’artiste Soleiman Badat

À cette occasion, la Cité du volcan, le musée Stella Matutina et le musée des Arts Décoratifs de l’océan indien (MADOI), ouvrent gratuitement leurs portes en soirée et proposent des animations variées.

Retrouvez le programme complet ici : Les musées régionaux ouvrent leurs portes pour la 22ème édition de la nuit européenne des musées

- Nocturne au Lac et expérience artistique à Saint-Pierre -

- Le Lieu d’art contemporain de La Réunion ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée culturelle immersive et gratuite, ce samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h.

Au programme : un moment artistique et familial hors du temps.

Lire aussi : Nuit européenne des musées à Saint-Pierre : une soirée culturelle immersive hors du temps

La saga du rhum (Saint-Pierre)

- 19h30 à 21h



Au rythme de la musique lontan

- 19h à 22h

"Curiosités musicales et instrumentales , fragments d’une passion et d’une collection".

Siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF à Saint-Pierre)

- 18h à 22h

Visite virtuelle 360° du Marion Dufresne

"Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises”

"Les 20 ans de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises”

Exposition photos de l'artiste Jace



"La philatélie dans tous ses états"

- 20h à 21h

Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes

Le programme complet est ici

Lire aussi : Nuit européenne des musées : découvrir autrement les musées de La Réunion

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