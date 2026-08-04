Saint-André : le cirque à la rencontre des familles de l’Est

Le dimanche 23 août 2026, de 9h à 18h, une nouvelle édition de Cirque au Colosse s'installe au parc du Colosse à Saint-André. Tout au long de la journée, enfants et adultes pourront s’initier gratuitement à de nombreux agrès : balles, massues, diabolos, assiettes chinoises, échasses, pédalgos, monocycles ou encore slackline. Le programme prévoit également un spectacle proposé par la Schtrockbèn Cie, des déambulations en échasses et monocycles dans le parc, des jeux de la jongle et une scène ouverte (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imzpress.com)

Cette nouvelle édition réunira donc Kalou Bada Circus et plusieurs acteurs du cirque réunionnais, parmi lesquels Gran-Pat’, Cirké Craké, Nam Caribou, Schtrockbèn Cie et Niko de La Saline.

À travers cet événement gratuit, l'association Kalou Bada Circus souhaite rendre les arts du cirque accessibles au plus grand nombre, créer des rencontres entre les familles et les artistes, "et faire vivre dans l’est une proposition culturelle de proximité fondée sur la transmission et l’éducation populaire".

- Faire découvrir les arts du cirque aux habitants de l'est -

À l’origine, Cirque au Colosse était une journée portes ouvertes, créée pour faire découvrir les arts du cirque aux habitants de Saint-André et de l'est, "où les propositions régulières dans ce domaine restent peu nombreuses", indique l'association.

Depuis trois ans, "l’événement a progressivement grandi grâce à l’engagement de nos bénévoles et à la participation de circassiens venus de différents endroits de l’île".

Face à l’accueil positif des familles, l'association renouvèle cette année cette formule participative.

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