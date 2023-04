Bébé tué dans un accident à la Ravine Sèche : le conducteur alcoolisé roulait sans permis

L'automobiliste auteur de l'accident ayant coûté la vie à un bébé de 9 mois le mercredi 1er mars dà la Ravine Sèche (Saint-Benoît), conduisait sans permis et sous l'emprise d'alcool selon les informations publiées ce vendredi 14 avril par Clicanoo.re. L'automobiliste, sorti récemment de l'hôpital, doit être entendu par les enquêteurs. (Photo Pablo Tv-Bar)

Les analyses toxicologiques du conducteur de la Peugot 206 âgé de 26 ans ont établi qu'il conduisait avec un taux d'alcool "supérieur à 0,8g/L de sang", relate Clicanoo.

Pour rappel, l'acciddent s'était produit le mercredi 1er mars 2023 à 16h40 sur route nationale 2, à hauteur du pont de la Ravine Sèche à Sainte-Anne (Saint-Benoît. Dans un communiqué publié le jeudi 6 avril les gendarmes indiquaient : "le conducteur (d'une) Peugeot 206 circulait à vive allure, dans le sens Saint-Benoît - Sainte-Anne".

A la sortie d'une grande courbe à droite appelé virage de Beaufonds, "le véhicule avait traversé la voie de circulation opposée et avait percute la rambarde du pont. Sous le choc, cet élément de protection et de sécurité avait cédé et la voiture avait chuté 20 mètres en contrebas dans le lit de la rivière asséchée" ajoutaient les gendarmes

Le bébé de 9 mois qui se trouvait à bord avait été tué. La mère de l'enfant et le conducteur avaient été blesés et hospitalisés.

