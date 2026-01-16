Accident à Saint-Pierre : interpellation du conducteur d'un SUV en fuite après avoir percuté un cycliste

Le samedi 3 janvier 2026 à Saint-Pierre, un SUV noir a percuté un cycliste route Ligne Paradis, avant de prendre la fuite. Ce vendredi 16 janvier 2026, la police informe que l'auteur de cet accident corporel a été interpellé et placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement. La victime avait été placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale, laissant un pronostic vital fonctionnel très engagé. Après l'accident, un appel à témoins avait été lancé par les forces de l'ordre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs services de police ont été mobilisés sur cette enquête, le Service de police judiciaire et le Service de voie publique de la circonscription de police nationale de Saint-Pierre ainsi que le Service territorial de police technique et scientifique.

Au départ, "les enquêteurs disposaient de très peu d’éléments concernant le véhicule en fuite", explique les services de police. "Il aura fallu un travail minutieux, de nombreuses auditions, d’exploitations de vidéo-protection et de téléphonie avec des investigations conséquentes de la part des enquêteurs pour permettre l’identification du véhicule et son conducteur".

Le 14 janvier, un suspect a été interpellé à son domicile. Des "constatation effectuées sur son véhicule et de nouvelles exploitations de vidéo-protection ont été réalisées. L’ensemble des éléments recueillis permettaient d’établir que l’intéressé était le conducteur du véhicule impliqué au moment des faits", précise le communiqué.

Le 15 janvier, le mis en cause a été déféré devant le magistrat en charge du dossier. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.

- Un cycliste percuté par une voiture qui a pris la fuite -

Le samedi 3 janvier 2026, à 19h30 sur la départementale 38, route Ligne Paradis à Saint-Pierre, un cycliste a été percuté par un véhicule, un SUV noir qui a pris la fuite.

Le cycliste avait été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR et transporté en urgence absolue au CHU sud.

La victime fut placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale, laissant un pronostic vital fonctionnel très engagé.

Le mardi 6 janvier 2026, la police de La Réunion avait lancé un appel à témoins pour retrouver le conducteur du SUV noir.



