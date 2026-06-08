Contrôles routiers : un homme arrêté avec presque 3,40 grammes d'alcool dans le sang

Lors des contrôles routiers réalisés ce week-end du 6 au 7 juin 2026, le conducteur d'un deux-roues a été contrôlé avec un taux de 1,96 mg/l d'air expiré, soit presque 3,40 grammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue, comme quatre autres automobilistes. Deux personnes seront présentées devant le tribunal judiciaire ce lundi (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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