Contrôles routiers : 113 infractions relevées par les gendarmes

Les gendarmes ont relevé 113 infractions relevées lors de 15 opérations de contrôle sur lce week-end du 6 au 7 juin 2026. On compte 11 conduites sous l’emprise de stupéfiants et 11 alcoolémies positives, ainsi que 6 excès de vitesse. Les policiers ont également relevé 13 usages de téléphone au volant, 11 défauts d’assurance et 9 conduites sans permis. 7 permis de conduire ont été retirés et 10 véhicules placés en fourrière administrative. Cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont deux seront présentées devant le tribunal judiciaire ce lundi. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un conducteur de cyclomoteur a été contrôlé avec un taux de 1,69 mg/l d’air expiré, soit environ 3,40 g/l dans le sang, un niveau largement au-dessus des limites légales.