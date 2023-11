Jeune éborgné au Port : un policier jugé par la cour criminelle

Le procès du policier poursuivi pour avoir éborgné un jeune au Port en 2014, reprend ce mercredi 29 novembre 2023 devant la Cour criminelle de Saint-Denis. L'audience avait été interrompue le lundi 2 mai 2022 en raison de la contamination de l'un des magistrats par le Covid. Le mis en cause est toujours en poste au sein de la police et n'est plus sous contrôle judiciaire (Photo d'illustration www.imazpress.com).

Le rappel des faits

Les faits reprochés au policier remontent à la nuit du 1er au 2 février 2014. Le Port est secoué depuis quelques jours par des violences urbaines.

Lire aussi : Jeune éborgné au Port : un policier devant la cour criminelle

Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) intervient dans l'une des principales artères de la ville pour disperser un groupe de jeunes. C'est à ce moment que le policier mis en cause, l'un des quatre équipiers de la BAC fait usage de son P40, une arme plus puissante qu'un flash-ball.

Steeve Chafri, 16 ans au moment de faits, est touché en plein visage. Hospitalisé pendant plusieurs jours, il perd définitivement l'usage d'un œil.

Lire aussi : Le Port - Un jeune de 16 ans blessé au visage par un tir de flash ball

Il était alors scolarisé en 1ère scientifique. Sans histoire et bon élève, ainsi que le décrivent ses professeurs, il était inconnu de la justice.

Le jeune homme avait tout de suite affirmé qu'il était présent sur place en tant que simple badaud sans participer à la manifestation. Il avait ajouté s'être enfui, apeuré par la charge des policiers.

Philippe Payet avait expliqué avoir "tiré par réflexe" sur "une masse sombre" dans une rue sans lumière.

Philippe Muller, alors procureur de Saint-Denis, avait ensuite estimé que plusieurs éléments laissent à penser que "le fonctionnaire qui a tiré n'a pas utilisé son arme à bon escient". Il avait ouvert une information judiciaire.

Lire aussi : Tir de flash-ball au Port : la version des policiers mise en doute

L'enquête confiée à l'inspection générale des services de la police nationale (IGPN) établira que le tir a été porté à un mètre du visage de l'adolescent, une distance beaucoup trop courte pour un tir réglementaire.

Les enquêteurs détermineront aussi que les policiers ont laissé le jeune homme grièvement blessé sur place sans l'interpeller ni prévenir les secours.

Les quatre policiers de la BAC seront placés en garde à vue et mis en examen pour violences volontaires commises en réunion et par des dépositaires de l'ordre public avec usage d'une arme ayant entraîné une mutilation. Ils avaient été mis en garde à vue. Des dizaines de policiers s'étaient alors rassemblés devant le tribunal de Saint-Denis en signe de soutien. (notre photo)

Seul Philippe Payet a finalement été jugé en cour criminelle. Les trois autres policiers ont bénéficié d'un non-lieu au cours de la procédure.

Il encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour "violences volontaires avec l’usage d’une arme ayant entraîné une mutilation" et ce avec les circonstances aggravantes, les violences ayant été commises par un agent dépositaire de l’autorité publique.

Lire aussi : Jeune Portois éborgné : le procès du policier interrompu

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com