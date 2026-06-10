Saisie record à la prison de Domenjod : 68 téléphones, de la cocaïne et deux armes artisanales trouvés dans des cellules

Ce mardi 9 juin 2026, les agents du centre pénitentiaire de Domenjod ont procédé à des fouilles de grande ampleur dans 50 cellules réparties dans 2 bâtiments. Saisie record dans la prison du nord, sur place, 68 téléphones ont été retrouvés. Ce lien avec l'extérieur permettrait à certains détenus de continuer leur trafic de stupéfiants en dehors de la prison. Autres découvertes : 28 grammes de stupéfiants, dont de la cocaïne, et deux armes de fabrication artisanale. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Gérald Darmanin a annoncé en novembre 2025 le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre plusieurs établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles.

C'est dans le cadre de ce plan que des agents du centre pénitentiaire de Domenjod, épaulés par des effectifs venus de Mayotte et des Policiers ont procédé à des fouilles de 50 cellules dans la prison du Nord de l'île.

Sur place, on note un nombre record de téléphones portables : 68 pour 134 détenus fouillés : "C'est exponentiel" lance Vincent Pardoux, secrétaire général FO Justice à La Réunion.

"C’est la plus grosse prise que nous ayons faite. C’est quelque chose de préoccupant, d’abord pour la sécurité des personnels, mais aussi pour celle des détenus entre eux" assure Vincent Pardoux.

Alors que les agents récupéraient des téléphones dans les cellules, des colis étaient envoyés depuis l'extérieur. Afin de limiter l’entrée de ces colis qui contiennent de la drogue ou des téléphones, l’objectif est maintenant de sécuriser les abords de la prison pour empêcher le jet de colis dans la cour.

À lire aussi : Saint-Denis : les agents pénitentiaires de la prison de Domenjod protestent contre le manque d'effectifs et dénoncent une situation explosive

www.imazpress.com/[email protected]