Saint-Denis : les agents pénitentiaires de la prison de Domenjod protestent contre le manque d'effectifs et dénoncent une situation explosive

Ce lundi 27 avril 2026, des agents pénitentiaires de la prison de Domenjod sont mobilisés devant l'établissement pénitentiaire. Surpopulation record, conditions de détention indignes et manque chronique de moyens humains et matériels placent les établissements de l'île au bord de la rupture. À La Réunion comme dans l'Hexagone, les syndicats dénoncent une situation explosive. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La pluie ne les a pas arrêtés, ils sont une vingtaine, réunis devant la prison de Domenjod. Depuis plusieurs mois, les revendications restent les mêmes : plus d'effectifs, une nouvelle prison, et moins de détenus dans les cellules.

Samuel Fontaine, secrétaire général Ufap-Unsa Justice Réunion Mayotte, raconte : "On a un problème de surpopulation carcérale avec 1.000 détenus incarcérés pour 566 places et un pic en maison d'arrêt femme où là on a 80 détenus pour 28 places avec des cellules où ils sont entassés jusqu'à 7 femmes dans des cellules de 10 mètres carrés. "

Il lance : "Vous comprenez très bien que la situation est explosive".

Samuel Fontaine explique : "Nous craignons un drame, d'autant plus qu'actuellement il manque une cinquantaine de personnels sur l'ensemble de la Réunion, 23 sur Saint-Denis, 16 sur le Port, une quinzaine de CPIP, des conseillers pénitentiaires d'insertion de promotion qui sont en charge de la réinsertion des détenus sur l'ensemble de la Réunion et des personnels tout corps et grade confondus qui sont noyés sur le travail". Écoutez.

- 1 million d'euros pour la prison de Domenjod -

Samuel Fontaine ajoute: "Sur l'ensemble de la Réunion et des personnels tout corps et grade confondus, tous, sont noyés sous le travail. La situation est vraiment tendue. Alors il y a une journée nationale, donc nous nous demandons au niveau national un plan de résorption des vacances de poste et une meilleure régulation carcérale".

Lors de sa visite à La Réunion les 20 et 21 février 2026, Gérald Darmanin a promis que "plus d’un million d’euros sera investi pour améliorer la sécurité de cette prison (la prison de Domenjod – ndlr), avec notamment un portail à ondes millimétriques, des brouilleurs, des dispositifs anti-drones et des caillebotis renforcés".

En parallèle, le ministre de la Justice a annoncé l'emploi de 11 agents pénitentiaires supplémentaires d’ici à la fin d’année 2026, "notamment pour renforcer l’Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) et les équipes cynophiles".

Les agents pénitentiaires ne voient cependant toujours rien venir, Samuel Fontaine s'exclame : "Ce que nous demandons aussi, c'est qu'enfin la prison de Saint-Pierre, qui nous promet depuis des années, sorte de terre. Parce que vous savez très bien qu'il y a quelque temps de cela, M. Darmanin est venu lors de sa visite éclaire, ça n'a rien apporté de nouveau pour le personnel pénitentiaire".

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