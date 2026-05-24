Sainte-Suzanne : la RN2 momentanément fermée pour permettre le bon déroulement d'une enquête

La RN2 a été fermée momentanément ce dimanche 24 mai 2026 à la circulation entre Quartier Français et Petit Bazar dans le sens Nord/Est pour permettre un le bon déroulement d'un complément d'enquête. Il s'agirait d'une enquête portant sur un accident mortel survenu dans le secteur. Les opérations de réouverture de la 4 voies dans le sens Nord/Est sont en cours, indique le CRGT (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)