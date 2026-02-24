Sécurité routière : une action radar pédagogique organisée à Cambaie

Dans le cadre de ses actions de prévention, l’Association entreprendre pour la sécurité routière au travail (ASSER) organise ce mardi 24 février 2026 une opération de sensibilisation à la sécurité routière sur la route de Cambaie à Saint-Paul. L'objectif : sensibiliser les usagers de la route, en particulier les professionnels, aux risques liés à la vitesse et aux comportements à risque (Photos : sly/www.imazpress.com)

Une action radar pédagogique est organisée toute la matinée, en partenariat avec la gendarmerie. "C'est le fait d'aller sensibiliser les utilisateurs sur les risques routiers professionnels, essentiellement sur la vitesse", explique Eric Brodel, président de l'Asser.

Les forces de l'ordre "arrêtent un certain nombre d'usagers en infraction", dit-il. "Ils font un petit peu la tête en pensant qu'ils vont se prendre une amende, mais ce n'est pas la démarche. On leur explique les risques routiers qu'ils prennent", souligne Eric Brodel.

"Cela fait dix ans que l'on fait ces radars pédagogiques, et on arrête toujours autant d'automobilistes", déplore-t-il.

Alors que les accidents routiers professionnels représentent 15 % des accidents mortels liés au travail, l’association ASSER est née en 2002 afin de promouvoir une culture de la sécurité routière. Une action engagée avec des entreprises réunionnaises privées et publiques, des collectivités locales, des services de l’État et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.

Regroupant aujourd’hui l’adhésion d’une soixantaine d’entreprises, l’Asser a pour objectif de prévenir les risques routiers au travail en déployant des actions de prévention au sein des entreprises, et en faisant connaître et partager les expériences des uns et des autres.

Le nombre de personnes tuées sur les routes réunionnaises s’élève à 42 en 2025. Cela représente +5 % par rapport à 2024, et +40 % par rapport à 2023.

