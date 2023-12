Un jeune de 15 ans à l'origine d'une partie des alertes à la bombe lancées en novembre

Un jeune homme de 15 ans serait à l'origine d'une partie des alertes la bombe dont ont fait l'objet une cinquantaine d'établissements scolaires entre le lundi 30 octobre et le vendredi 3 novembre 2023. Selon les informations d'Imaz Press, l'adolescent a été identifié dès le mercredi 22 novembre. (Photo www.imazpress.com)

L'adolescent n'avait alors pas été placé en garde à vue en raison de son état psychologique, selon une source proche du dossier confirmant des informations données par un site d'informaion en ligne.

Le jeune homme ne serait pas à l'origine des alertes à l'explosif lancées contre des centres commerciaux et des hôtels notamment. Le ou les auteurs de ces faits sont en cours d’identification

Les motivations de l'adolescent, possiblement auteur des alertes concernant les établissements scolaires, ne sont pas encore déterminées. La première série de messages menaçants a eu lieu le lundi 30 octobre, date de la reprise des cours après les vacances de la Tousaint.

Toutes les alertes ont été envoyées par mail.

Avant la reprise des cours, ce lundi 30 octobre, des alertes à la bombes avaient été reçues par plusieurs lycées et collèges de La Réunion. Plusieurs centres commerciaux, la mairie de Saint-Denis et la cathédrale et des transports en commun seront aussi été mis en alerte plus tard dans la journée.

Lire aussi - Alertes à la bombe à La Réunion : les centres-commerciaux sont eux aussi visés

Des nouvelles alertes étaient lancées dès le lendemain, mardi 14 octobre. 16 établissements recevaient des courriels d'alerte à la bombe.

Lire aussi : Alertes à la bombe : seize établissements scolaires évacués à La Réunion

Le jeudi 2 novembre, 24 établissements scolaires de l'île étaient à leur tour mis en alerte. Comme à chque alerte, plusieurs collèges et lycées étaient donc évacués.

Lire aussi : Alertes à la bombe : 24 établissements scolaires de La Réunion visés ce jeudi

Les alertes s'étaient poursuivies jusqu'à la fin de la semaine. Pour rappel, elles avaient eu lieu alors depuis le vendredi 13 octobre, la France et donc La Réunion étaient(et sont toujours) en alerte "urgence attentat" à la suite de l'assassinat terroriste d'un enseignant à Arras perpétré par un jeune homme radicalisé.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com