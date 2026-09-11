"Pour que tu m'aimes encore" et "Notre Père" : ces grands événements qui vont doper le tourisme en France

Les concerts de Céline Dion et la visite du pape Léon XIV en France devraient stimuler l'activité des hôtels, restaurants et transports dans plusieurs villes françaises ces prochaines semaines, illustrant l'essor d'un tourisme où l'événement compte parfois plus que la destination.

Aux galeries Lafayette de Paris ce lundi, une boutique éphémère dédiée à Céline Dion attire les curieux. Nicolas, employé de la SNCF en uniforme, est venu au saut du train acheter un t-shirt pour le compte d'une collègue de Marseille.

A 125 euros, "c'est pas donné, elle n'est pas emballée", souffle-t-il en lui envoyant des photos des articles dédiés à la chanteuse, qui débute samedi sa série de concerts à guichets fermés.

La venue de la star québécoise coïncide avec la visite du pape, qui arrivera à Paris le 25 septembre avant un passage à Lourdes et Metz les 27 et 28 septembre. Une concentration de rendez-vous qui pourrait générer d'importantes retombées, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration ou les transports.

L'élan est visible depuis plusieurs semaines sur les plateformes de réservation, notamment pour le week-end du 25 et 26 septembre, où Paris accueillera à la fois le pape et l'un des concerts de Céline Dion. Pour cette période, les recherches sur Airbnb ont progressé de 430% à Courbevoie ou de 170% à Neuilly-sur-Seine, proches de la Plénitude Arena, site des concerts.

Les dix établissements Adagio à La Défense et dans les environs affichent quant à eux un taux d'occupation de 80% sur les week-ends de concerts, contre 50% l'an dernier, indique le réseau, qui note une clientèle internationale significative (40%), notamment en provenance d'Allemagne ou des États-Unis.

"Les réservations de trains vers Paris ont été multipliées par deux" pour la semaine prochaine dans le cadre des concerts, a indiqué jeudi Clément Bretagnolle, directeur commercial pour Trainline.

Selon une étude de Natixis, les 16 concerts initialement programmés doivent générer entre 570 millions et près d'un milliard d'euros de retombées économiques en 2026. L'impact positif sur la croissance en 2026 est estimé entre 0,02 et 0,03 point de pourcentage, selon l'étude. Le cabinet MKG Consulting évoquait lui jusqu'à 1,2 milliard d'euros.

Depuis, la chanteuse a annoncé dix dates supplémentaires en 2027.



- Graal touristique -



La venue de fans de l'étranger sera particulièrement scrutée, explique à l'AFP Hadrien Camatte, économiste pour Natixis. "Il y a un surcroît d'activité, ces personnes vont venir en France et dépenser (...) sur des segments où normalement, c'est plutôt une saison creuse", souligne-t-il.

"Il y a une vraie compétition européenne pour attirer ce type de concerts".

A Metz, où le pape donnera une messe à la Cathédrale Saint-Etienne, "les hôtels de la place (Saint-Etienne, NDLR) sont quasiment tous complets déjà depuis quelques jours, voire des semaines", explique à l'AFP Christophe Thiriet, président de l'Umih Moselle.

"Dans mon groupe d'hôtels (Heintz), on voit qu'à Châlons-en-Champagne, à 01h45 en voiture, on a aussi des demandes liées à la venue du Pape", ajoute-t-il.

La culture et le spirituel apparaissent comme des moteurs puissants pour le tourisme. Les fans "prennent leurs billets et ensuite regardent où cela a lieu: cela n'a rien à voir avec le site", analyse Stéphane Durand, spécialiste du tourisme au cabinet Voltere by Egis.

"Ce qui était une pratique rencontrée dans le sport, pour une finale de coupe d'Europe de foot par exemple, a désormais lieu pour les grands concerts", ajoute-t-il, citant le lien plus direct entre les stars et leurs fans via les réseaux sociaux.

Pour les manifestations religieuses aussi, "l'événement prime par rapport à l'attrait du lieu", abonde Marie-Hélène Chevrier, géographe à l'institut catholique de Paris. "La motivation religieuse est très pérenne par rapport à d'autres +modes+ touristiques. Ce qui a changé, c'est la dimension (des événements, NDLR), du fait de la mondialisation, de la démocratisation des transports".

La géographe note un impact économique moins fort mais qui peut durer dans le temps. "Il y a souvent une dimension assez frugale dans les pèlerinages. L'apport financier sur le moment n'est pas forcément très conséquent. En revanche c'est extrêmement bénéfique pour la renommée du lieu", dit-elle.

"Un événement avec le Pape, avec des images qui seront diffusées dans le monde entier, cela donne envie de venir visiter", abonde Christophe Thiriet.



Par Elodie SOINARD - © 2026 AFP