"Progrès substantiels" vers des discussions tripartites avec la Russie et l'Ukraine, selon les Etats-Unis

L'espoir d'une reprise de négociations tripartites entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à la guerre en Ukraine se profile lundi, au lendemain de la visite des émissaires de Donald Trump auprès des deux belligérants.

"Des progrès substantiels ont été faits, y compris des évolutions en vue de l'organisation de pourparlers tripartites supplémentaires", a écrit sur X l'émissaire américain Steve Witkoff, qui a effectué cette visite avec Jared Kushner, gendre de Donald Trump, en référence à de futures discussions américano-russo-ukrainiennes.

"Le président Trump travaille dur pour arrêter la tuerie et oeuvrer à une paix durable", a-t-il ajouté.

Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou samedi, puis se sont rendus pour la toute première fois dimanche à Kiev, où ils se sont entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des représentants européens — français, britanniques et allemands — ont participé à ces cycles de négociations dimanche à Kiev.

L'objectif était de relancer les efforts diplomatiques sous médiation américaine, visant à mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Le Kremlin a annoncé lundi "ne pas exclure" une reprise des pourparlers tripartites, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov affirmant par ailleurs qu'il était "encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précises".

Le président ukrainien a affirmé de son côté préparer la suite des négociations.

"Nous coordonnons nos prochaines étapes. Nous préparons les prochaines réunions et communications. Les propositions de l'Ukraine sont constructives et le seront toujours", a déclaré Volodymyr Zelensky sur Facebook.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne a dit à l'AFP que les émissaires de Donald Trump avaient présenté de nouvelles propositions "plus efficaces" pour mettre fin à la guerre, sans autre précision.

- Processus à l'arrêt depuis février -

Les négociateurs américains ont fait état, lors de leurs échanges dimanche à Kiev avec des représentants européens, d'une "nouvelle disponibilité russe à négocier", a annoncé lundi la présidence française.

"Les Américains nous ont dit qu'il y avait une nouvelle disponibilité russe à négocier après les élections à la Douma (Chambre basse du Parlement russe, du 18 au 20 septembre) et que, dans ce contexte, il fallait se préparer à un nouveau départ pour la négociation", a indiqué l'Elysée lors d'un point téléphonique avec des journalistes.

Les efforts de médiation entrepris par Washington depuis le retour au pouvoir de Donald Trump ont mené à plusieurs sessions de pourparlers entre Moscou et Kiev en 2025, mais ceux-ci n'avaient pas abouti, et le processus était à l'arrêt depuis le lancement par les Etats-Unis et Israël de la guerre contre l'Iran en février.

Lors des négociations précédentes, Moscou et Kiev étaient globalement restés sur leurs positions, les discussions achoppant notamment sur la question des territoires de l'Est de l'Ukraine dont la Russie revendique l'annexion.

A l'occasion de ces nouveaux pourparlers, Vladimir Poutine a décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu'à lundi inclus. Volodymyr Zelensky a lui annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période.

Mais ailleurs en Ukraine et en Russie, les hostilités se poursuivent.



AFP