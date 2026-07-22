[Vidéo] Mondial : un pilote fait croire à ses passagers que l’Argentine a gagné

Visiblement taquin, un pilote d'avion a fait croire à des passagers argentins en plein vol que l’Albiceleste avait remporté la Coupe du monde 2026.

"Je sais que ce match a été très disputé jusqu’à la fin, prolongations comprises. Les deux équipes ont tout donné. Mais, malheureusement, dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter nos compatriotes argentins", a-t-il lancé, avant que de nombreux supporters de l’Albiceleste n’explosent de joie en se levant de leur siège.

Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026

Dans un second temps, le pilote a mis fin à sa blague en lâchant très discrètement : "L’Espagne a gagné".

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