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[Vidéo] Mondial : un pilote fait croire à ses passagers que l’Argentine a gagné

  • Publié le 22 juillet 2026 à 09:54
  • Actualisé le 23 juillet 2026 à 08:51
La déception de Lionel Messi battu en finale du Mondial avec l'Argentine face à l'Espagne, le 19 juillet 2026 à East Rutherford

Visiblement taquin, un pilote d'avion a fait croire à des passagers argentins en plein vol que l’Albiceleste avait remporté la Coupe du monde 2026.

"Je sais que ce match a été très disputé jusqu’à la fin, prolongations comprises. Les deux équipes ont tout donné. Mais, malheureusement, dans une finale de Coupe du monde, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Nous tenons donc à féliciter nos compatriotes argentins", a-t-il lancé, avant que de nombreux supporters de l’Albiceleste n’explosent de joie en se levant de leur siège.

Dans un second temps, le pilote a mis fin à sa blague en lâchant très discrètement : "L’Espagne a gagné".

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