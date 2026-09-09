Apple dévoile son premier iPhone pliable, et relève encore les prix

Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, pour ouvrir l'ère du nouveau patron John Ternus, tout en relevant de 100 dollars le prix de ses iPhone Pro, jusqu'ici épargnés par la pénurie de puces mémoire.

"D'autres ont créé des pliables qui ressemblent à deux téléphones maladroitement collés l'un à l'autre", a vanté John Ternus dans une vidéo préenregistrée en présentant l'appareil, de la taille d'un passeport, qui se déplie pour dévoiler un écran "aussi naturel et intuitif que l'iPad".

Sept ans après Samsung, l'iPhone Duo, disponible à partir du 23 octobre à environ 2.000 dollars (1.718 euros), arrive sur une niche -- moins de 2% des ventes mondiales de smartphones -- mais Apple devrait en capter près d'un tiers dès cette année, prévoit le cabinet IDC.

Le groupe, en retard sur l'intelligence artificielle (IA), a aussi précisé le calendrier de son assistant Siri remodelé, en français dès octobre mais absent de l'Union européenne sur iPhone au lancement, et présenté ses montres Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ainsi que des écouteurs AirPods 5.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont lancés à 1.199 et 1.299 dollars (1.030 et 1.116 euros), soit 100 dollars de plus que la ligne 17 à son lancement.

Apple, qui n'a pas présenté d'iPhone 18 standard mercredi, n'a pas motivé cette hausse, la première sur sa ligne phare depuis le début de la pénurie de puces mémoire.

Fin juin, le groupe avait relevé les prix de ses Mac et iPad, invoquant l'effet de la pénurie de composants provoquée par l'essor de l'IA, puis prévenu en juillet que les smartphones suivraient.

Dans ce marché en repli, dont les prix augmentent et les livraisons connaissent une baisse sans précédent, les pliables sont la seule catégorie attendue en croissance, grâce précisément à l'arrivée d'Apple, relève IDC.

Les concurrents chinois avaient pris les devants: Huawei a présenté lundi son Mate XT 2 à trois volets, à partir de 19.999 yuans (2.560 euros), et Xiaomi son 18 Fold, à partir de 10.999 yuans (1.410 euros).

Le groupe de Cupertino assure avoir réduit la pliure visible au milieu de l'écran, principal reproche fait aux pliables, et promet un cadre en titane.

- IA sous quota -

Le nouvel assistant Siri AI, présenté en juin, sortira en version d'essai le 14 septembre en anglais, puis en octobre en français, coréen, japonais, espagnol et portugais.

Il restera toutefois absent de l'Union européenne sur les téléphones, les tablettes et les montres: Apple mène un bras de fer contre Bruxelles, invoquant la confidentialité des données des utilisateurs pour rejeter l'obligation européenne d'ouvrir ses appareils aux assistants d'IA concurrents, qui vise à empêcher tout abus de position dominante.

Les fonctions d'IA plus sophistiquées seront par ailleurs rationnées quotidiennement, mais "un accès élargi sera proposé contre paiement à l'avenir", a précisé le groupe.

Dans son propos introductif, John Ternus a longuement vanté la protection des données, "d'autres" voyant celles-ci "comme quelque chose à collecter et à stocker". Il n'a jamais nommé son concurrent et partenaire Google, dont les modèles Gemini servent de base aux modèles maison développés pour Siri AI.

Seul produit d'entrée de gamme dévoilé, les AirPods 5, à 129 dollars, apportent la réduction de bruit et la traduction en direct, dix ans après les premiers AirPods, la dernière innovation à grand succès du groupe.

Les iPhone 18 Pro inaugurent, eux, une puce gravée en 2 nanomètres et un appareil photo à ouverture variable. Ils signent aussi chaque image au niveau du capteur, pour prouver l'absence de retouche, à l'heure des images générées par IA.

Ingénieur maison, John Ternus a pris les commandes le 1er septembre après 15 ans de règne du logisticien Tim Cook. Ce dernier, devenu président du conseil d'administration, est resté en retrait mercredi à l'Apple Park, saluant les invités près de la scène, sans y monter, a constaté un photographe de l'AFP.

Apple, qui a brièvement ravi en juillet à Nvidia la place de première capitalisation mondiale, a signé le même mois un trimestre record, tout en prévenant que la pénurie de composants briderait sa croissance jusqu'à la fin de l'année.



AFP