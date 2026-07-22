Benyamin Netanyahou ne sera pas arrêté à New York lors de l’Assemblée générale de l’ONU, reconnaît Zohran Mamdani

L’élu démocrate, qui estime que le Premier ministre israélien « devrait être arrêté et jugé pour ses crimes » à Gaza, a expliqué dans une vidéo ce mardi que son administration n’a pas « l’autorité juridique » pour faire exécuter le mandat de la Cour pénale internationale.

Benyamin Netanyahou devrait bien pouvoir assister à l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies (ONU) en septembre. Dans une vidéo publiée ce mardi 21 juillet, le maire de New York Zohran Mamdani a reconnu que son administration n’a pas la capacité juridique d’arrêter le Premier ministre israélien, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

« Mon administration a examiné toutes les voies disponibles » et « il est clair que nous ne disposons pas de l’autorité juridique indépendante nécessaire pour faire exécuter ce mandat », a déclaré Zohran Mamdani dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

L’élu démocrate avait affirmé ces derniers jours mener des discussions sur la possibilité légale d’exécuter la CPI à l’encontre du dirigeant israélien s’il venait à l’Assemblée générale de l’ONU en septembre.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

« Le gouvernement fédéral, en revanche, en dispose, et je l’appelle à se joindre à la CPI pour exécuter ce mandat », a-t-il incité.



AFP