Corps de bébés retrouvés à Orange : la mère placée en garde à vue

La mère des cinq bébés morts découverts dans l’appartement occupé avec son compagnon à Orange (Vaucluse) a été placée mercredi en garde à vue, a indiqué à l’AFP le parquet de Carpentras, confirmant une information du journal Le Parisien.

"Le parquet de Carpentras s’est dessaisi au profit de celui d’Avignon", a-t-on par ailleurs appris de même source, alors qu’une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.

Les ossements de quatre nourrissons et le corps d’un nouveau-né ont été retrouvés dans un appartement à Orange (Vaucluse).

Selon le quotidien La Provence, la mère âgée de 32 ans a été interpellée mercredi à sa sortie d’hôpital et placée en garde à vue à Avignon.

Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche à domicile d’un bébé en bonne santé.

Son compagnon est à l’origine de la découverte des dépouilles : "Troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive, de la grossesse de sa compagne", il avait entrepris "des recherches" à leur domicile et découvert "ce qui s’apparentait à des restes humains", avait indiqué mardi le parquet de Carpentras.

Le couple, qui a deux autres enfants, vit au deuxième étage d’un immeuble ancien du centre d’Orange.

Le parquet a saisi l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour les deux aînés de la famille "afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation" et a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon, en vue de la saisine d’un juge des enfants.

Dans la plus grave affaire française d’infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d’emprisonnement.

AFP