Saint-Benoit : dégradation de la qualité de l’eau sur plusieurs secteurs

La Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, qu’une hausse de la turbidité de l’eau est persistante. Cela entraîne une dégradation de la qualité de l’eau sur plusieurs secteurs (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les secteurs sont les suivants :

- Rivière des Roches

- Centre-ville

- Bras Madeleine

- Rive Gauche

- Rive Droite

- Quartier Abondance

- Olympe

- Ilet Coco

- Chemin Prévoisy partie basse

- Chemin Bras Canot

- Chemin Cratère

- Route du Cratère

- Chemin Jacques Duclos

- Chemin Pinguet

Et les voies adjacentes

Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.