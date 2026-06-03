Des drones ukrainiens frappent Saint-Pétersbourg où s'ouvre le Forum économique

Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi matin, jour d'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens.

Quelque 20.000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), considéré autrefois comme le "Davos russe" et le principal rendez-vous de la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises occidentaux.

La participation du président russe Vladimir Poutine est attendue lors de cet événement de trois jours où il doit prononcer un discours vendredi.

Ces frappes de Kiev interviennent au lendemain d'une salve de tirs de missiles et de drones russes qui a fait 23 morts à travers l'Ukraine et sont destinées selon des responsables ukrainiens à perturber l'événement.

Le gouverneur russe de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, a indiqué que "plusieurs" infrastructures avaient été endommagées mais qu'il n'y avait aucun tué.

Sept personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine occupé dans une frappe de drone ukrainien sur un bus voyageant entre Moscou et la Crimée, annexée par Moscou en 2014, selon les autorités locales installées par la Russie.

L'Ukraine a intensifié récemment ses frappes sur des cibles militaires et énergétiques russes en représailles aux bombardements quotidiens de la Russie contre son territoiren et qui ont encore fait deux morts à Kherson dans le sud de l'Ukraine près de la ligne de front, selon les autorités locales.

Des drones ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire Kronstadt dans la ville, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques de représailles que Kiev qualifie de "sanctions à longue portée".

"Le plan de l'Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en œuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes.

Ces attaques ont contraint le principal aéroport de Saint-Pétersbourg à fermer plusieurs heures dans la nuit.

Les premiers participants sont arrivés avec une épaisse fumée en arrière-plan du centre de conférence qui accueille le Forum, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

"Le Forum de Saint-Pétersbourg s'ouvre sur un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes", a écrit sur les réseaux sociaux Serguiï Sternenko, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, en publiant une vidéo montrant des délégués se rendant sur le lieu de la manifestation avec de la fumée visible en arrière-plan.

- Davos russe -

Le SPIEF est devenu le reflet d'un certain isolement de la Russie sur la scène internationale depuis le déclenchement du conflit à pleine échelle en Ukraine en février 2022.

Le président français Emmanuel Macron, Angela Merkel, alors chancelière allemande, et feu le Premier ministre Shinzo Abe ont notamment fait partie de la liste des intervenants à ce Forum dans les années 2010.

Cette année, la liste des participants inclut les noms d'alliés de la Russie, parmi lesquels les présidents de l'Ouzbékistan et de la Tanzanie, des ministres cubains, bélarusses, des Emirats arabes unis et d'Arabie Saoudite.

L'envoyé économique du Kremlin, Kirill Dmitriev, a qualifié l'événement de rassemblement de "pays souverains", à l'opposé des rivaux "mondialistes" à l'image du Forum économique de Davos en Suisse.

"Les pays du Sud sont en train de construire leur force économique, se rapprochent activement d'un partenariat avec la Russie, et seront fortement représentés", a-t-il affirmé.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui a condamné mardi la dernière vague de frappes russes sur l'Ukraine, est attendu à Saint-Pétersbourg et doit s'exprimer lors d'un panel sur l'environnement prévu vendredi.

La figure de la sphère complotiste américaine Candace Owens, l'acteur américain russophile Steven Seagal, ainsi que Rodney Mims Cook Jr, le président de la Commission des beaux-arts des États-Unis notamment en charge de la commande de la nouvelle salle de balle controversée de la Maison Blanche, sont sur la liste des intervenants du forum.

Des membres du parti d'extrême-droite allemand AfD font partie des participants. Le masculiniste misogyne Andrew Tate et son frère, poursuivis en Roumanie pour des accusations de trafic d'êtres humains et de viols, ont indiqué sur les réseaux sociaux être arrivés à Moscou, sans préciser s'ils prévoyaient de se rendre au SPIEF.

AFP