Cagnes-sur-Mer : deux tableaux dérobés dans un musée dédié à Renoir sur la Côte d'Azur

Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et à dérober quatre œuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français.

Le vol s'est déroulé peu avant 06H00 en moins de cinq minutes. Ce musée municipal est aménagé dans une villa située sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, non loin de Nice, où le peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) a vécu les dernières années de sa vie.

Le commando, "bien équipé et bien renseigné", a découpé au moyen d'une "scie métallique" les accroches des cadres, selon le maire Rassemblement national Bryan Masson.

Mais "les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter", a-t-il expliqué à la presse. Si bien que sur les douze œuvres de Renoir exposées au musée, quatre ont été dérobées. Dans leur fuite, les individus ont été contraints d’en abandonner deux dans le jardin de l'établissement.

Une fois les alarmes déclenchées, informant simultanément la police nationale et la police municipale, cette dernière "est intervenue en moins de cinq minutes".

Deux œuvres restent ainsi recherchées, indique la mairie de Cagnes : "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits", deux huiles du maître de l'impressionnisme.

Quant aux deux tableaux récupérés, il s'agit des portraits "Madame Pichon" et "Coco lisant", très célèbre représentation du fils de Renoir, avec ses longs cheveux blonds.

L'enquête a été confiée au parquet de Grasse.

- "Une part du patrimoine" -

Le maire de Cagnes n'a pas actualisé le montant du préjudice après avoir dans un premier temps parlé de 9 millions d'euros.

"S'attaquer au musée Renoir, c'est s'attaquer à une part de l'histoire et du patrimoine de Cagnes-sur-Mer", a dénoncé M. Masson dans un communiqué.

"Je forme le vœu que le ministère de la Culture active des financements extrêmement importants pour préserver les musées de France (...) c'est le patrimoine de tous les Français qui est aujourd'hui la cible de gangs, de mafieux", a accusé le maire.

Ce vol a eu lieu près d'un an après le casse au sein du Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, en plein Paris, au cours duquel les huit joyaux de la Couronne de France ont été dérobés dans la galerie d'Apollon, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, retrouvé plus tard très endommagé. Un préjudice estimé à 88 millions d'euros.

Depuis, le ministère de la Culture a fait de la sécurité des musées une priorité, que l'actualité se charge régulièrement de rappeler.

Fin juillet, un collier en or appartenant au Trésor de Vix, datant de l'époque celte, a été dérobé en pleine matinée dans un musée de Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), déjà visé par deux précédentes tentatives de cambriolage.

Début juillet au nord de Strasbourg, des voleurs avaient également mis la main sur des pièces de joaillerie au musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Préjudice estimé: plus de 4,5 millions d'euros.

- Vol record en 1990 -

Dans un plan de 33 mesures dévoilé en juillet, le ministère de la Culture recommande notamment de retirer temporairement certaines pièces des vitrines "dans l'attente de la sécurisation de leur présentation".

Les vols de tableaux, souvent découpés au cutter, sont plus rares car les œuvres sont ensuite plus difficiles à revendre.

L'un des plus retentissants remonte à mars 1990 lorsque treize œuvres d'art - dont trois Rembrandt, un Vermeer, trois Degas et un Manet -, estimées à 500 millions de dollars, avaient été dérobées au musée Gardner de Boston (Etats-Unis). Elles n'ont jamais été retrouvées.

Outre le mobilier originel de la villa, le musée de Cagnes-sur-Mer, créé en 1960, expose des objets ayant appartenu à Renoir dont son chevalet et son fauteuil roulant ainsi qu'une douzaine de peintures originales: des portraits, des paysages, des nus, selon le site du musée.

Attirés par la lumière, les paysages et la douceur du climat méditerranéen, plusieurs grands artistes se sont installés en Provence et sur la Côte d'Azur pour des séjours réguliers depuis la fin du XIXe, y puisant l'inspiration, comme Henri Matisse et Marc Chagall à Nice ou Pablo Picasso à Antibes et Vallauris.



AFP