Emmanuel Macron invité des journaux de 20H00 de TF1 et France 2 dimanche

Le président de la République Emmanuel Macron sera interviewé en direct de l'Elysée dimanche dans les journaux de 20 heures de France 2 et TF1, ont annoncé les deux chaînes samedi dans un communiqué.

Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse interrogeront le président "après une semaine historique où la France a reçu le roi du Royaume-Uni ainsi que le pape en pleine Coupe du monde de rugby", et "à la veille de la présentation de la planification écologique", avant celle du budget mercredi, a souligné l'Elysée.

