Foot: onze ans plus tard, Hervé Renard retrouve la Côte d'Ivoire

Globe-trotteur du foot mondial, Hervé Renard atterrit cette fois en terrain connu: après un court intérim avec la Tunisie, il retrouve la Côte d'Ivoire, dont il va reprendre la tête onze ans après un sacre en Coupe d'Afrique des nations.

Âgé de 57 ans, Renard va rajouter une nouvelle ligne à son CV, où il a multiplié les expériences comme sélectionneur, particulièrement en Afrique, en succédant à Emerse Faé qui dirigeait les Eléphants depuis 2024 et dont la Fédération ivoirienne de football (FIF) avait annoncé le départ la semaine dernière.

La FIF a officialisé mardi sur ses réseaux sociaux l'arrivée du technicien français, annoncée dès mardi par le journal Le Parisien, saluant "son expérience du football de haut niveau, sa connaissance du football africain, et son attachement au football ivoirien".

Emerse Faé n'a lui pas été reconduit par la FIF malgré une Coupe d'Afrique des nations remportée en 2024 alors qu'il était arrivé en pleine compétition en remplacement du Français Jean-Louis Gasset.

Sous sa direction, les Eléphants ivoiriens ont également atteint les 16es de finale lors du Mondial 2026 (défaite contre la Norvège 2-1), une première dans l'histoire du pays.

Avant de retrouver la sélection ivoirienne, Renard avait brièvement dirigé la Tunisie à la suite du lourd revers contre la Suède (5-1) lors du premier match des Aigles de Carthage au Mondial, une déroute qui avait coûté sa place à Sabri Lamouchi.

Il a officié à deux reprises, avec deux défaites à la clé, contre le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1).

- Le souvenir de la CAN-2015 -

Libre de tout contrat après ce passage éclair, Hervé Renard retrouve onze ans plus tard le banc de la Côte d'Ivoire, où il jouit d'une très grande popularité, gagnée grâce au sacre de la CAN-2015 avec la génération de Yaya Touré, après près de 25 ans de disette.

Arrivé en 2014 pour prendre la suite de ... Sabri Lamouchi, Renard avait décroché sa deuxième CAN après une finale interminable face au Ghana, aux tirs au but (0-0, 9 t.a.b à 8).

Le natif d'Aix-les-Bains, à la modeste carrière de joueur, s'est bâti une solide carrière d'entraîneur, entamée en 1998 à Draguignan, en National 3.

"Je n'ai pas fait la carrière de joueur dont j'aurais rêvé, et à juste titre (un seul match en L1 avec Cannes, NDLR), j'ai essayé de me rattraper en tant qu'entraîneur", expliquait-il à l'AFP en 2022.

Déjà vainqueur de la CAN trois ans plus tôt avec la Zambie, l'homme au teint hâlé et la chemise blanche immaculée s'est notamment distingué sur le continent africain où il a multiplié les expériences à la tête d'équipes nationales (Ghana, Angola, Maroc...).

Il a également entraîné à deux reprises l'Arabie saoudite, des expériences plus mitigées: malgré des qualifications à deux Coupes du monde (2022, 2026) et une victoire de prestige lors du Mondial qatari contre l'Argentine, future championne du monde, il été limogé en avril du banc des Faucons verts.

Ses passages dans des clubs français ont également été plus anonymes, à Sochaux (2013-2014) ou Lille (2015).

Succédant à Corinne Diacre en 2023, il a tenté l'expérience de sélectionneur de l'équipe de France féminine, là aussi avec des résultats mitigés: deux quarts de finale, au Mondial-2023 en Australie et aux JO-2024 à Paris.

M. Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions, a précisé la fédération ivoirienne.



AFP