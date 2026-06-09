Hué à New York avant un match de la finale NBA, Trump assure qu'il s'agissait d'encouragements

Donald Trump a été bruyamment hué lundi par le public du Madison Square Garden de New York avant un match de la finale NBA, une réaction qu'il a interprétée comme positive.

Alors qu'était entonné l'hymne national, l'image du président américain, debout et faisant un salut militaire, est apparue sur l'écran géant, déclenchant une réaction immédiate de nombreux spectateurs.

New-Yorkais de naissance, Donald Trump avait été invité par le propriétaire des New York Knicks, James Dolan, qu'il connaît de longue date.

Les deux hommes ont pris place dans la loge de James Dolan un peu moins d'une heure avant le début de la rencontre avec, à leurs côtés, le ministre de l'Intérieur Doug Burgum et celui des Transports Sean Duffy.

L'ancien promoteur immobilier a changé sa résidence principale fin 2019, de la Trump Tower, à New York, à Mar-a-Lago (Palm Beach) en Floride, où il s'est installé à temps plein à la fin de son premier mandat.

Il n'a plus fait depuis que de rares apparitions à New York, ville à majorité démocrate.

"C'était surtout des encouragements, il me semble, sonores et enthousiastes", a estimé le chef de l'Etat, interrogé après son passage au "MSG", l'un des surnoms du Madison Square Garden, au sujet de la réaction du public.

A la sortie, certains spectateurs furieux d'avoir vu leur équipe s'incliner face aux Spurs (115-111) à domicile ont entonné des "F... Trump!" (va te faire f... Trump).

La venue de Donald Trump pour le match des Knicks contre les Spurs de San Antonio a occasionné des mesures de sécurité exceptionnelles.

Un vaste périmètre avait été mis en place aux abords du Madison Square Garden à Manhattan, près de la gare Penn Station, où six personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau dimanche soir, commise semble-t-il par un individu déséquilibré.

Aucune fan zone n'a par ailleurs été installée aux abords du bâtiment, contrairement aux deux premiers matchs de la finale, marqués par d'importants rassemblements festifs.

"Le message est simple: célébrez les Knicks, mais évitez le secteur du Madison Square Garden ce soir si vous n'avez pas de billet", avait déclaré la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.

Une clôture de sécurité d'environ trois mètres de haut a été érigée autour d'une partie de l'enceinte sportive.

De nombreux agents du Secret Service, chargé de la protection du président américain, ont été déployés, dispositif complété par des centaines de policiers.

"Il est le bienvenu", avait déclaré lundi le patron de la NBA Adam Silver au sujet de Donald Trump. "Ce qui fait que ce sport est si exceptionnel, c'est qu'il nous rassemble."

Le Secret Service prévoyait également de déployer des technologies anti-drones dans le cadre de son dispositif de protection du président américain, qui a fait l'objet de trois tentatives d'assassinat en moins de deux ans.

"Je trouve ça nul. Je pense que cela a vraiment gâché l'ambiance de toutes les soirées de retransmission", a regretté Anthony Pulley, un supporter des Knicks de 43 ans, tout en jugeant "plutôt sympa" que le président assiste au match.

- Meeting politique -

Le président américain se présente comme un fidèle de longue date de l'équipe locale.

"Il fut un temps où il avait des places au bord du terrain et il était là tout le temps", a rappelé Adam Silver. "C'est un vrai fan des Knicks."

Durant la campagne présidentielle de 2024, il y avait également tenu un grand meeting qui avait attiré des foules de supporters dans cette ville qui lui est politiquement hostile.

"Alors que New York vit l'un de ses plus beaux moments depuis des décennies, (Trump) ramène tout à lui. Trump devrait NOUS LAISSER TRANQUILLES! Il n'est pas le bienvenu ici", a écrit sur X le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate à la chambre haute.

Les Knicks, qui n'ont pas remporté le titre depuis 1973, ne mènent plus désormais que 2 victoires à 1 contre l'équipe de San Antonio.

Les billets pour le match sont hors de portée de la plupart des New-Yorkais (autour de 5.000 dollars pour les moins chers) mais la salle affichait malgré tout complet.

Les célébrités étaient au rendez-vous, notamment les acteurs Timothée Chalamet et Ben Stiller, ainsi que le réalisateur Spike Lee, qui portait un maillot des Knicks floqué "Pope Leo" (pape Léon).

Donald Trump a plusieurs fois critiqué le Souverain pontife, qu'il a notamment qualifié d'"homme faible".

AFP