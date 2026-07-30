Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements jeudi sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

France : espoir d'accalmie dans le sud-ouestUn début d'optimisme a gagné pompiers, militaires et forestiers mobilisés face au mégafeu dans le sud-ouest de la France, "toujours stabilisé" jeudi matin autour de 42.000 hectares, avec une météo plus favorable qui laisse espérer un prochain retour à la normale pour les 220.000 évacués.Depuis dimanche, le plus grave incendie en France depuis 1949 a cessé de progresser en superficie dans la région de Bordeaux et même la journée de fortes chaleurs de mercredi, avec plus de 40°C enregistrés, n'a pas relancé sa dynamique, poussant les autorités à se dire "raisonnablement optimistes" sur le fait qu'il soit bientôt fixé, après huit jours de lutte.Espagne: un nouvel incendie, à la frontière du Portugal, oblige à l'évacuation de plus de 600 personnesUn nouvel incendie s'est déclaré dans l'ouest de l'Espagne, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec le Portugal, obligeant à l'évacuation de plus de 600 personnes.Onze localités ont été évacuées dans la zone, et deux autres doivent rester confinées, en raison d'"une menace sérieuse pour la population", ont précisé les services de secours. Le nombre d'hectares brûlés n'a pas encore été communiqué par les autorités, mais plusieurs axes routiers sont coupés jeudi.Incendie dans la région de Madrid maîtriséL'incendie dans la région de Madrid n'a pas progressé depuis plusieurs jours et n'a "presque plus de flammes", ont annoncé jeudi les autorités, qualifiant le feu de "clairement stabilisé".Les autorités rappellent toutefois que la vague de chaleur en cours menace une reprise du feu dans cette zone à l'ouest de Madrid qui a vu plus de 25.000 hectares partir en fumée : "Le risque météorologique d'incendie reste très élevé, voire extrême dans certaines zones",a mis en garde la préfecture de la région de Madrid.La zone la plus critique jeudi matin reste celle autour du réservoir d'eau de San Juan, à une soixantaine de kilomètres du centre de la capitale, avec les communes de San Martín de Valdeiglesias et Pelayos de la Presa, encore évacuées.Grèce : quelque 8.000 personnes évacuées en CrèteQuelque 8.000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Crète en raison d'un incendie qui, attisé par des vents violents, menace une station balnéaire, a annoncé jeudi la préfecture.L'incendie, qui s'est déclaré mercredi et a entraîné la mort de deux pompiers, n'est pas encore maîtrisé. Les vents devraient rester "très violents" dans le sud de la Crète tout au long de la journée, selon le site de l'Observatoire national d'Athènes. Plus de 200 pompiers et 53 camions ont été déployés mais les vents violents empêchent la plupart des moyens aériens d'intervenir.Turquie: 115 incendies enregistrés à travers le pays dont 110 maîtrisésLes secours sont intervenus sur 115 incendies depuis mercredi en Turquie "dont 110 ont été complètement maitrisés", a indiqué jeudi le ministre de l'Agriculture Ibrahim Yumakli.Selon le ministre qui s'exprimait en direct jeudi depuis le centre de coordination de la lutte anti-incendies à Ankara, 69 de ces sinistres se sont déclarés "hors forêts".