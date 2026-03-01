Iran : 48 dirigeants iraniens tués selon Donald Trump, qui se dit prêt à "discuter"

L'Iran a mené dimanche pour la deuxième journée consécutive des frappes sur Israël et les monarchies du Golfe, qui ont fait au moins 16 morts, en riposte à l'attaque américano-israélienne et à la mort d'Ali Khamenei. En Iran, au moins 244 personnes ont été tuées dans les attaques américano-israéliennes, d’après les autorités.
Samedi, 201 personnes, dont 108 dans une école de filles, d’après le pouvoir judiciaire - une attaque dont Israël dit "ne pas être au courant", ont été tuées selon le Croissant-Rouge iranien. Dimanche, 43 membres des forces de sécurité sont morts.
Le ministre omanais des Affaires étrangères, qui avait mené une médiation dans les discussions entre les Etats-Unis et l’Iran, a appelé dimanche à un cessez-le-feu lors d’un entretien avec son homologue iranien, alors que l’Iran poursuivait ses frappes de représailles aux raids américano-israéliens.
L’Iran s'est dit ouvert à "toute initiative sérieuse" visant à une désescalade, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères lors d’un échange avec son homologue omanais, selon Reuters, tandis que Donald Trump s'est lui aussi dit ouvert aux discussions.
