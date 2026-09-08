Iran : les Gardiens annoncent qu'ils vont viser des tankers au Koweït et à Bahreïn

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont averti mercredi qu'ils allaient "viser" des tankers au Koweït et à Bahreïn, enjoignant les équipages à "quitter leurs navires immédiatement", selon l'agence officielle Irna.

"A la lumière des crimes de l'armée terroriste américaine, qui a pris pour cible plusieurs pétroliers de la République islamique d'Iran, nous mettons en garde tous les tankers présents dans les ports koweïtiens et bahreïnis, lesquels accueillent ces terroristes et sont complices de leurs méfaits, qu'ils soient à l'ancre ou à quai. Nous les avertissons de quitter leurs navires, car ils seront pris pour cible", ont fait savoir les Gardiens cités par Irna.

L'armée américaine a annoncé mardi avoir détruit cinq pétroliers dans la région du Golfe en représailles à de récentes attaques des Gardiens contre un navire de l'armée américaine. Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a affirmé dans un communiqué avoir demandé aux équipages d'abandonner leur navire avant qu'ils ne soient frappés.

L'agence iranienne Tasnim a rapporté qu'un "petit pétrolier" iranien avait subi une attaque de missile américaine près de l'île de Kharg (sud), sans faire de victime.

"L'Iran continue d'essayer de frapper des navires de guerre américains, et à chaque fois qu'ils le font ou tentent de le faire, ils vont perdre des pétroliers, et je pense que vous verrez cela à nouveau aujourd'hui", a prévenu le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une visite en Colombie.

L'Iran a également menacé de s'en prendre aux bases américaines au Moyen-Orient en représailles.

- Drone sous-marin saisi -

"Toute attaque contre des pétroliers iraniens entraînera des frappes des forces armées de la République islamique d'Iran contre les bases américaines dans la région", a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Ali Abdollahile, cité par la télévision d'Etat.

Les Gardiens de la Révolution ont par ailleurs affirmé mardi avoir "capturé l'un des drones sous-marins les plus modernes de l'armée américaine à l'entrée du détroit d'Ormuz", dans un communiqué également relayé par la télévision d'Etat.

L'armée américaine a pour sa part indiqué qu'un de ses drones, d'un "modèle ancien", était tombé en panne dans la région du détroit, sans préciser s'il s'agissait de l'appareil saisi par l'Iran.

Téhéran et Washington continuent d'échanger des tirs dans et autour du détroit d'Ormuz, en dépit du cessez-le-feu instauré en avril qui avait suspendu la première phase de bombardements intenses démarrée avec l'attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février.

Les négociations diplomatiques restent au point mort, les deux parties se disputant le contrôle de ce verrou maritime par lequel transite habituellement un cinquième des exportations mondiales de pétrole et de gaz.

Depuis le début de la guerre, le trafic y est quasiment paralysé, perturbant les marchés mondiaux de l'énergie et faisant flamber les cours du brut.

L'Iran exige désormais des navires qu'ils obtiennent une autorisation pour franchir le détroit, une mesure fermement rejetée par Washington et plusieurs pays de la région.

Le gouvernement américain, qui de son côté applique un blocus sur les ports iraniens, a par ailleurs placé sur sa liste noire mardi l'entièreté du secteur aérien iranien, menaçant de sanctionner toute organisation travaillant avec les compagnies aériennes du pays, dont les principales sont Mahan Air et Iran Air.



AFP