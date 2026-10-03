La Bulgarie accueille les restes attribués au tsar Samouil

Plus de mille ans après sa mort, les restes attribués au tsar Samouil, l'un des derniers souverains bulgares avant la domination byzantine, reviennent dans le pays samedi.

Au musée byzantin de Thessalonique, en Grèce, le Premier ministre bulgare Roumen Radev a salué, lors d'une cérémonie avec son homologue grec Kyriakos Mitsotakis, un "accord historique" avec la Grèce permettant leur retour en échange de 48 objets provenant de deux monastères et de la métropole de Serrès et Nigrita.

Ces restes et objets "appartiennent à nos deux peuples", a-t-il aussi souligné.

Ils "constituent notre mémoire, notre histoire et notre relation, et nos compatriotes ainsi que les générations futures méritent et doivent avoir la possibilité de rendre hommage à leurs ancêtres", a-t-il ajouté.

A ses côtés, le chef du gouvernement grec a jugé que ces objets rendus à la Grèce étaient "d'une valeur culturelle, spirituelle, mais aussi émotionnelle inestimable".

Samouil, ou Samuel, qui a régné de 997 à 1014, mena avec ses frères plusieurs campagnes contre Byzance et étendit progressivement son autorité sur une grande partie des Balkans, avec Prespa et Ohrid parmi ses principaux centres de pouvoir.

A partir de 1001, Byzance reprit l'avantage, jusqu'à la défaite de Klioutch en 1014, après laquelle des milliers de prisonniers auraient été rendus aveugles.

Samouil mourut peu de temps après et l'État bulgare passa sous domination byzantine en 1018.



Son héritage a longtemps opposé Sofia et Skopje, certains historiens comparant cette querelle aux récits français et allemands autour de Charlemagne.

"Samouil occupe une place importante dans le récit historique aussi bien en Bulgarie qu'en Macédoine du Nord. Cette initiative vise à souligner le caractère bulgare de la population slave de Macédoine", estime Dimitar Betchev, chercheur au groupe de réflexion Carnegie Europe, auprès de l'AFP.

Les restes supposés de Samouil ont été découverts dans les années 1960 par l'archéologue grec Nikolaos Moutsopoulos, qui dirigeait les fouilles de la basilique Saint-Achille, sur une île du petit lac Prespa.

Dans un sarcophage reposaient le squelette d'un homme mesurant environ 1,60 m, ainsi que les vestiges d'une riche étoffe tissée de fils de soie entourés de fils d'or. Elle était ornée de motifs d'oiseaux.

L'attribution à Samouil repose sur des indices comme l'emplacement de la tombe, la richesse du vêtement, l'âge du défunt et une ancienne fracture.



La Bulgarie a officiellement engagé des discussions sur le retour des restes en 2007, un dossier repris par plusieurs gouvernements et devenu par moments un sujet important des relations bilatérales avec la Grèce.

Certains historiens à Sofia s'interrogent cependant sur l'intérêt de l'échange, les restes attribués à Samouil n'ayant jamais été formellement identifiés, contrairement aux objets réclamés en retour par la Grèce, dont l'origine est établie.

Ces objets "avaient été transférés à Sofia en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et étaient exposés ou conservés au Musée national d'histoire de Bulgarie", a indiqué en début de semaine le ministère grec de la Culture.

Au cours de la période 1916-1918, les troupes bulgares ont pillé des monastères situés sur le territoire grec, emportant des centaines de manuscrits et d'objets liturgiques byzantins, selon les autorités grecques.

Le transfert intervient par ailleurs à moins d'un mois de l'élection présidentielle bulgare, dans un contexte où l'histoire nationale occupe une place importante dans la campagne électorale.

La présidente Iliyana Iotova, candidate à sa succession et soutenue par Roumen Radev, un pragmatique qui défend à la fois la place dans l'UE et l'Otan de la Bulgarie tout en prônant le dialogue avec Moscou, a ainsi lancé sa campagne le 27 septembre devant l'église d'Or de Veliki Preslav, ancienne capitale du Premier Empire bulgare.

Sur le plan intérieur, "Radev cherche à attirer l'électorat patriotique. Le message est que, contrairement aux radicaux, il obtient des résultats", analyse M. Betchev.

La dépouille de Samouil doit être déposée dans un sarcophage en marbre blanc extrait dans la région de Prilep, dans l'actuelle Macédoine du Nord, selon la télévision publique BNT. Ils seront installés dans l'église Sainte-Sophie, basilique paléochrétienne du VIe siècle qui a donné son nom à la capitale bulgare.



AFP